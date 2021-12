HAOS NE PRESTAJE! Maja i Car uništavali jedno drugom stvari, letelo perje na sve strane: Nikad GNUSNIJE UVREDE!

Maja Marinković i Filip Car žestoko su se sukobili, te je došlo do fizičkog obračuna zbog čega je reagovalo i obezbeđenje.

Nakon haosa, Car je nazivao Maju pogrdnim imenima zbog čega je Maja otišla do radionice i pobacala mu sve stvari. Filip joj nije ostao dužan, već je krenuo i on da uništava njenu garderobu i tom prilikom došlo je do novog okršaja.

- K*rva ti je ona što te je napravila - pričala je Maja.

- Nemoj da bacim i tvoje stvari i te tvoje j*bače - nastavio je on.

- Ti si veliki mangup - uzvratila je ona.

- Majku ti j*bem, pola Beograda k*rac sa tobom obrisalo, pa ćeš mene. K*rvo, pored tebe nisam mogao da odem do Novog Sada, a ne do Crikvenice - govorio je Filip.

Pomenuli su i Majin abortus, a haos nije prestajao.

Kurir.rs/I.B.

