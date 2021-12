RASKID KOJI ĆE PREOKRENUTI DEŠAVANJA U RIJALITIIJU: Maja i Car završili uz UVREDE I PSOVKE, presudilo to što je nazvao NIMFOMANKOM

Maja Marinković i Filip Car su se odvojili nakon brutalnog okršaja, a zadrugari su ih smirivali.

Maja je pokupila neke stvari koje je pobacala, da bi zatim otišla do izolacije da pokupi svoje stvari i došlo je do raskida sa Carem.

- Nemoj da si me komentarisao, samo mi reci jednu uvredu, unakaziću - rekla je Maja.

- Nikada - odgovorio je on.

- Proći ćeš gore nego Zola. Završio si sa mnom - nastavila je Marinkovićeva.

- Uzmi svoje stvari i marš - poručio je Filip.

- Samo da čujem jednu reč - zapretila je Maja.

- Mrš odavde, to su moje stvari - rekla je Maja.

- Hoću da uzmem svoje stvari - rekao je Car.

- Nemoj da si mi se obratio - poručila je Marinkovićeva.

- Neću u životu - odgovorio je on i otišao, a Maja ga je našla i ponovo zapretila.

- Ti meni da kažeš da sam nimfomanka. Ti ćeš da pričaš da sam nimfomanka i k*rva. Ti mene da nazivaš k*rvom? - besnela je Maja.

- Ja sam rekao da to pravi od tebe, ja ti se neću obraćati i to je to - govorio je Car.

