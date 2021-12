CAR ŽELI DA SE POMIRI SA DALILOM: Od CIGLI napravio barikade Maji, a onda se ovim rečima obratio bivšoj! Njena reakcija je ŠOK

Nakon celokupnog haosa koji se neprestano dešavao između Maje Marinković i Filipa Cara na imanju u Šimanovcima, Maja Marinković je otišla u spavaću sobu i sa svojim cimerkama Tarom Simov i Martinom Petrović započela razgovor o karambolu koji nije prestajao!

Filip Car je za to vreme namestio sebi krevet u izolaciji gde je njegova bivša devojka Dalila Dragojević, on je otišao do radionice i uzeo velike betonske kocke kako bi stavio na vrata i time postavio barikade Maji da ne bi mogla da uđe.

On se u jednom trenutku obratio Dalili.

- Izvini za uvrede sa moje strane, je*i ga. Samo toliko mogu da ti kažem - rekao je Car.

Filip je jedno vreme neprestano gledao u Dalilu i čekao da vidi njenu reakciju ali ona je ostala nema i zaspala.

