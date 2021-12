EMOTIVNI RAZGOVOR DALILE I DEJANA! Dragojević zaplakao kao malo dete, PAO JOJ U ZAGRLJAJ, ona ga pitala: Da li želiš VEZU SA MNOM?

Dalila i Dejan Dragojević sklonili su se u pab "Prijatelji" kako bi obavili razgovor o svom odnosu.

- Nemoj da mi prilaziš kad mi je teško jer ću smatrati da mogu da imam komunikaciju - rekla je ona.

- Komunikaciju, ali ti hoćeš da mi zameraš... Bila si takva, ja sam ti dao pravo. Daješ sebi za pravo da zameraš neke stvari, a sebi daješ za pravo da radiš stvari od kojih je sve krenulo. Ja treba da stavim zid i da opet budem ovakav - dodao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne, nego da isključiš stvari. Je l' ti ja smetan ovakva? - pitala je ona.

- Videću da li mi smetaš, moraš da se ugrizeš za jezik - odbrusio je Dragojević.

- Neću - dodala je ona.

- Moraćeš, ako hoćeš da imamo neki odnos. Ja sam dovoljno ćutao - nastavio je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Je l' ti više odgovara da radiš šta hoćeš ili odnos sa mnom? - pitala je Dalila.

- Odnos sa tobom, ali zašto moram da budem ograničen? - uzvratio je Dejan.

- Ako poželiš da uđeš u ljubavni odnos ja neću imati problem sa tim. Nisam te doživela u komunikaciju, poljupcu, neću ti biti smetanja. Kako će meni posle da bude da li ću lupati ili će mi biti svejedno, ne znam. Samo u druženju sa mnom pokvarene stvari ćeš zaboraviti. Stvari koje budu čiste, ja ti neću smetati, ali nametanja da komentarišeš svoje reči koje mnogo znače, ne pada mi na pamet - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Previše hoćeš sebi da daš za pravo, a mene previše uskraćuješ. Ti sve što hoćeš da uradiš, neko kad vikne prst u emeren, a ja sam na ivici da li ćeš ili nećeš. Gde je tu ravnopravnost? Ja ovako ne mogu da izdržim. Previše se zahteva, ja samo hoću da budem fer ikorektan, a ti gvooriš da sam neiskren . -

- Je l' ti želiš vezu sa mnom? - pitala je Dragojevićka.

- Ne - rekao je on.

- Ne? Lažeš - pobesnela je Dalila.

- Neću vezu, hoću samo komunikaciju - nastavio je Dejan.

- Promenilo se sve, glava mi je drugačija. Kako si navikla na neke stvari ja to ne mogu da radim, a imam želju da ti pomognem i da ti bude lakše ovde, i meni i tebi. Ne želim ti ništa loše, šta god da je bilo - objašnjavao je Dejan.

- Ako ćeš da mi prilaziš samo zato što hoćeš da me utešiš, a nije iskreno i nije pravo... Ako će se dešavati stvari koje su se dešavale, ja sa tobom ne moug da budem ni u prijateljskom odnosu - nastavila je Dalila.

- Dobro. Od mojih reči se prave tumačenja. Ja mogu da pogledam ne znam kako, to ne znači da je tako, je l' razumeš? Ja ne mogu da stojim i gledam kako ćeš da tumačiš. Sve je meni kristalno jasno. Ja neželim da te povređujem, želim da ti pomognem. Ja svoje emocije i zaštitničko ponašanje nikad nisam prezentovao javno, ja sam takav i tako reagujem - dodao je Dragojević.

- On mi govori da sam dr*lja, jer ne može da prihvati činjenicu da imamo dobar odnos. Tu su situacije sa kojima se ja nosim. Mene ne zanima da li će on biti sa 100 žena. Zanima me tvoje ponašanje prema meni. Sad sam slobodna u tim trenutcima me nije zanimalo ništa. Znaš da me je svaka tvoja rečenica upućena meni zabolela. Svaku tvoje reč pre stupanja u odnos ja sam je zapamtila, iako sam delovala da nisam, ali sam radila da je super meni. Kad je došlo do čina, ja sam rekla da se ne osećam prijatno i da me nešto guši, otišla u pušionicu i plakala, a posle su nastala insistiranja u istom hotelu i rečeno je da volim i da zato ne mogu da imam to. Ti si vrlo dobro znao kako se osećam, nisam znala da opišem svoje stanje, samo sam govorila da se čudno osećam - pričala je Dalila.

- Imala si kvarne postupke,. kvarne reči, prezentovanje i ponašanje. Ja sam te bio zamolio samo za par stvari - dodao je Dejan.

- Desilo mi se ne mogu da pobegnem od onoga što mi se desilo - nastavila je ona.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bilo je toliko odvratnih stvari, ja jedem, a ti pored mene tu. Možeš samo da naslutiš. Ne tražim ti da promeniš bilo šta, ja poverenje nemam. To što se desilo je stvar koja je meni nerealna za shvatiti i ceo život da razmišljam mi je nerealna. Pokušavam sda suzbijem da bih tebi olakšao bitisanje - istakao je Dragojević.

- Nemoj, ako ti nemaš poverenje - rekla je ona.

- Moje iskreno mišljenje je da tu nije gotovo. Uhvatim samog sebe u ludilu, prilazim ti da pričamo, da ti ne pravim smetenje, a sutra ili za tri meseca bude nešto slično. Šta ja opet treba da se zalećem u bazen? - pitao je on.

- Taj čovek je mrtav za mene. Mogu da se nasmejem na foru, na koju se nasmješ i ti. Vređao je moje roditelje, govorio ogavne stvari. Bilo kako bilo, ja ne mogu da pobegnem od života sa njim u kući i sad u izolaciji. Čovek sam od krvi i mesa, a on da bude ponoov sa mnom, ne može za 100 života. On me vređa jer zna da nisam žena kao Maja i taj revolt mu se budi, jer vidi da komuniciram sa tobom. Otakako je ušao u odnos nije prestao da gleda u mene - dodala je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

