DRUG DRUKAO ZOLU, ISPRIČAO SVE GADOSTI IZ DOBOJA: Lazar je Miljanu TROVAO lekovima, trpao joj u HRANU veće doze?!

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz rijalitija "Zadruga" nakon što je fizički napala Lazara Čolića Zolu.

Sada se za Svet oglasio njegov prijatelj, koji tvrdi kako je Zola Miljanu navodno kljukao lekovima za smirenje bez njenog znanja.

"Lazar je u više na vrata govorio kako je Miljani želeo da pomogne, kako ona nije htela da pije terapiju i da je vodio kod nekog psihijatra u Doboju. To je sve istina, ali istina je i da ju je, u trenucima njenog nervnog rastrojstva, trovao lekom. Umeo je da joj stavi u hranu mnogo veću dozu od preporučene kako bi je smirio. Plašio se na šta je sve spremna i onda je iz tog straha radio nešto što zaista nije lepo. Miljana jeste bolesnik kome je prepisana terapija, ali nije u redu da je neko truje bez njenog znanja. Njemu je najviše smetalo što je ona izbegavala da koristi terapiju kada dođe kod njega u Derventu, jer ako popije lekove, onda ne može da pije alkohol. Zola je znao da ona kad popije pravi haos, ali trebao mu je novac pa je sve trepeo. Siguran sam da je Marija znala šta on radi i da je upozoravala ćerku, ali Miljana njega ludo voli i spremna je na sve da bude sa njim, pa čak i na to da je drogira lekovima.

Podsetimo, već se pojavila informacija da je Zola navodno držao zatvorenu Miljanu u podrumu u Doboju, jer iz Srbije nije donela dovoljno para da mu da za kocku i dugove.

