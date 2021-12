TAKI KIPTI OD BESA! Maja prekršila dogovor koji su imali pre nego što je ušla u rijaliti, najavio i VELIKI ulazak u ZADRUGU!

Maja Marinković i Filip Car bacali su jedno drugom stvari, polivali se, nasrtali jedno na drugo, obezbeđenje je jedva uspevalo da ih obuzda, ali nakon svega toga ponovo je usledilo pomirenje ovog intrigantnog para.

Sada se za portal Republika.rs oglasio njen otac Taki Marinković. Taki nije krio da nije oduševljen ćerkinim ponašanjem, te da je prekršila njihov dogovor koji su imali pre nego što je ušla u rijaliti.

Naime, kako Taki ističe, Maja i on su imali dogovor da više ne pravi od sebe osobu kakva nije, nego da pokaže svoj damski stav i ponašanje, što joj odmah treći dan po ulasku nije pošlo za rukom.

foto: Pritnscreen

- Šta da vam kažem više? Evo, ja ću sad da dam izjavu, ali vi mene možete opet da zovete za dva sata, jer će se sve promeniti. Oni se biju, posle pet minuta ja gledam klip oni se ljube, pa šta je to, da li je to strast, zaljubljenost, evo ne znam, bolest, vi mi recite. Neću da bude da ja sad branim svoju ćerku, ona jeste moja, ali da vam kažem, mi smo imali dogovor, na koji je ona očigledno zaboravila, ja sam nju kritikovao zbog svega što je radila, ali šta ja mogu, ja ne mogu sad nju da stavim u kaznu. Uskoro ćemo se videti, pa ću joj reći sve šta joj zameram, mora da se dozove pameti. Vidim sad svi skaču na nju, mene svi zovu za izjave, a ja ne znam šta da kažem ljudima. Mene pitaju za taj njihov odnos, mislim, ko da drugi to ne rade iza svojih vrata, ali to što su radili ispred Dalile, to stvarno ne opravdavam, to je strašno! - rekao je Taki i dodaje:

- Ja nisam neko ko sad prati svaki trenutak, ono što uhvatim, to uhvatim, ali naravno da pratim portale, jedva čekam da je vidim da bih mogao da joj lično kažem sve. Ne znam više šta da vam kažem, ja sam u haosu, ne mogu da verujem šta se dešava, ne znam zašto je prekršila naš dogovor - poručio je Taki.

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

Kurir.rs/Republika.rs/M.M.

Bonus video:

02:11 Radomir Marinković Taki