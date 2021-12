I PROSTITUTKE SU PORODIČNE ŽENE, MNOGE OD NJIH IMAJU MUŽEVE, PA TO RADE ZA PARE Ermina Pašović žestoko ponizila Dalilu, a tek Maju

Ermina Pašović, bivša zadrugarka poznata po svom britkom jeziku, neko je ko se ne libi da uvek javno iznese svoje mišljenje na sve aktuelne teme. Dalila i Dejan Dragojević, njihov brak, ali i razvod, zasigurno su obeležili petu sezonu najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, a bračni par je sada u procesu pomirenja, iako je Dalila nedavno stavila tačku na vezu sa Filipom Carem, sa kojim je prevarila tadašnjeg zvaničnog supruga, Dejana.

Kao i čitav region, Ermina je takođe ispratila sve što se dešavala na velelepnom imanju u Šimanovcima, a za portal Pink.rs otkrila je kako ona posmatra na ovaj šokantan preokret:

- Klasični glumci, od dana jedan tvrdim da je to njihova igra! Kad čujem da kažu "Jao, pa nisu valjda toliki bolesnici, da on dopušta da mu supruga opšti pred njim", pa i prostitutke su porodične žene, mnoge od njih imaju muževe, decu, pa to rade za novac. I ovi to rade za malo pažnje, za javnost, kasnije neke reklame...Odvratni su, Dejan mi je čak sad odvratniji od Dalile, ljiga ljigava, fuj! Dejan je katastrofa, a Dalila boli ona stvar, ona se izrokala, njoj je super, nju opraše i Maja i Dejan - rekla je Ermina.

Kako je već spomenuta Maja Marinković, o čijoj turbulentnoj vezi sa Carem bruji kompletna Bela kuća, ali i javnost, Ermina je otkrila kako joj se čine njih dvoje i svakodnevne jezive scene koje priređuju:

- Mrtva trka ko je odvratniji! Da mi je neko pričao da će Maja da opere Dalilu za sva vremena, ja ne bih verovala! Maja je bolesna, bolesniju devojku u životu nisam upoznala, Miljana joj nije ni do kolena što se toga tiče! Maja mi je odvratna, razočarana sam u sebe, kad vidim koga sam ja dve godine štitila i uz koga sam bila, jer nisam imala predstavu koliko je ta devojka zapravo bolesna. Cara sam smatrala inteligentnijim, uopšte mi nije jasno šta radi - surovo je komentarisala Ermina.

