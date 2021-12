DALILA JE SHVATILA DA JE ZEZNULA, NE MOŽE DA IZAĐE NA DOBRO: Ljuba Pantović iskreno o drugarici, priznala šta sad misli o DEJANU!

Ljuba Pantović, bliska prijateljica nekadašnjeg bračnog para Dragojević, oglasila se nakon ponovnog zbližavanja bivših supružnika Dalile i Dejana.

Ona smatra da njih dvoje ne treba da jedno drugom daju novu šansu jer, kako kaže za Pink, to "ne može da izađe na dobro".

- Po mom mišljenju, njih dvoje ne treba ni da se mire ni da komuniciraju. Mislim da im je zatvoren prostor pomutio razum a i sad su shvatili da nisu jaki psihički kao što su mislili. S obzirom na to da se oboje osećaju povređeno, pribegavaju “sigurnoj kući”, tj. idu na pomirenje jer smatraju da poznaju 100 posto jedno drugog. Klasični sistem preživljavanja - kaže Ljuba i dodaje:

- Obrni - okreni, to ne može da izađe na dobro niti da bude 1 posto od onog što je bilo. Dalila je shvatila da se zeznula, ali joj je priroda prgava, pa odatle čas ljubomorisanje, pa opet vređanje i teranje. Posle onakve fame i haosa, nema ništa od “ponovne veze” jer bi svaki minut bilo: “A ti si sa onim ono radila”, pa: “A ti si ono radio”... Žao mi je što se sve to desilo i ne znam koji bi đavo Dalili. U svakom slučaju, njihova veza je njihova stvar, to ne utiče na moje i Dalilino prijateljstvo niti na to da o Dejanu mislim sve najbolje - zaključuje bivša zadrugarka.

