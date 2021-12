DALILA I DEJAN SE GRLE, MAZE I LJUBE! SVE PUCA OD STRASTI: Dragojević prešao bivšoj ženi preko JAVNE PRELJUBE, ne može bez nje!

Dalila i Dejan Dragojević osamili su se u pušionici, pa su obavili razgovor i odjednom počeli da se grle.

Naime, iako se bivši par dogovorio da bude u prijateljskim odnosima, Dejan očigledno ne može da kontroliše svoje emocije, pa nije mogao da prestane da grli Dalilu.

foto: Printscreen

Ona mu je uzvraćala istom merom, a malo pre toga su dobili savet od Mikija.

foto: Printscreen

- Nikad to ne može biti isto, toga ste svesni. Tebe žena ne bi prevarila, a on bi tebe možda, da bi izjednačio. Ako možete da budete prijatelji to je lepo. On nije folirant, nisam naišao na takvu ljubav. Napolju bi svako prešao preko nečega - govorio je Đuričić.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

