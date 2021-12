FILIP SE OGREŠIO DALILU, A NAŠ ODNOS JE BOLEŠTINA! Maja IZREŠETALA Cara rečima, pa na kraju priznala da ga VOLI! (VIDEO)

Maja Marinković morala je da bira između Dalile Dragojević i Filipa Cara na nominacijama, pa je obrazložila svoju konačnu odluku.

foto: Printscreen/Pink

- Dalilu sam komentarisala kad je bila nominovana sa Dejanom. Mislim da smo malo popravile odnos od tada. U nekim situacijama poklopimo mišljenje, ali to ne menja moje mišljenje. Neke stvari sam nepravedno doživela, a isto tako joj uzvratila. Nemam potrebu da je vređam. Njen odnos sa Filipom ne postoji, osim tih nekih peckalica, ali me to više ne interesuje. Za svađu je potrebno dvoje, za ljubav je potrebno dvoje... Sve je na njemu, Filip se ogrešio o nju, ona ima pravo. Da je na mestu Cara Dejan komentarisala bih taj odnos dublje. Neke stvari mogu da se tolerišu i pređu preko istih, ja sam Filipu prešla preko prevere sa Sandrom, nisam mu ništa prebacila, jer vidim da nema ništa. Kad kažem za peckalice, ne mislim da Filip ima emociju preteranu, ali on je po karakteru ženskaraoš i stvari koje je ostavio neraščišćene voli da pecne - govorila je Maja.

- Zašto svi misle da on gaji ozbiljen emocije? - pitao je Milan Milošević.

- Ne mislim da on nju voli, nije ravnodušan, to je sveže. Završeno je pre 20 dana, mojim ulaskom u Belu kuću. Svi znaju da ne radim neke stvari koje treba, ne ponosim se. Filip i ja se suviše dobro poznajemo i baš zato zameramo stvari, možda i nesvesno uradimo nešto što povredi jedno drugo - dodala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Da li je to isto kao ti i Janjuš? - upitao je Milan Milošević.

- Obe veze imaju ozbiljnu težinu. Janjušev i moj odnos je završen pre 5 meseci, njihov pre 20 dana. Dalila i ja u poslednje vreme imamo miran odnos, neću da vređam ako ne vidim da neko ima lošu nameru prema meni ili ako iznosim mišljenje, kad se iznerviram. Što se tiče Filipa, naš odnos je ozbiljna boleština. Verujem da on na neki način voli mene, na koji način ne znam - nastavila je ona.

foto: Printscreen/Pink

- Naradije bih da volim sebe i budem sam - dobacio je Car.

- Preporučila bih ti da se uozbiljiš da ne bih otišla u drugom smeru. Filip je dobar u prijateljskim odnosima. Uvrede koje mi je izgvoorio su katastrofalne. Verujem da moj otac baš gotivi kad me neko vređa. U privatnom životu ljudi rade veće stvari, pa se mire. Videli smo šta je Dalila Dejanu uradila, pa posle 20 dana opet i onda vidiš moju i Filipovu situaciju što je katastrofa, ja njega volim, ali naš odnos nije dobar. Nije dobar zato što se svađamo, radimo stvari, ljubomorišemo, teramo inat. Kad mi kažu da volim Čorbu, Janjuša... Ja nikoga ne mrzim, nemam tu emociju u sebi. Budem razočarana, a posle toga postanem ravnodušna. Uradila sam ružne stvari, ali to je dlaka u jajetu. Moji postupci se dosta više mere od drugih učesnika, sami biramo kako ćemo da se ponašamo. Ja Filipa nikad ne bih poslala u izolaciju, da volim nekog drugog niko me ne bi zaustavio. Kod mene je nemoguće uvek moguće. Volim svog dečka, Dalilu ću da pošaljem u izolaciju - rekla je ona.

- Očekivala sam... -rekla je Dalila.

- Malo pre ja prolazim ovde i vidim Đedovića, Dalilu i Dejana umiru od smeha, prošlo pola sata oni ne staju - smejala se Maja.

- Oni su svi dobri, svi su smršali, jedini ja tužan, ostao debeo - dodao je Car

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem