DALILA I DEJAN ZAVRŠILI U KREVETU! Bivši bračni par na rubu POMIRENJA, cela soba ih gleda, Dragojević zaboravio na AFERU! VIDEO

Dejan Dragojević istuširao se i legao je da spava. Tom prilikom došla je i njegova bivša žena Dalila Dragojević, koja je legla pored njega.

Njih dvoje su se mazili, češkali, pa je ona u jednom momentu prišla Dejanu, i snažno ga zagrlila.

foto: Printscreen

U toj pozi, ležali su par minuta, pa se ona izmakla, što je njega navelo na t da počne on nju da češka po leđima. Kad je završio sa češkanjem, on ju je zagrlio i tako su pokušali da zaspe. Nakon nekoliko minuta, Dalila se podigla, pa je poljubila Dejana u obraz, što je on uzvratio, pa je iz kreveta ispratio osmehom.

Pošto je Dalila otišla u svoj krevet kako bi slobodno vreme iskorsitila da odmori, Dejan ju je pogledom ispratio, pa joj je i mahnuo pred spavanje, sa osmehom na licu.

foto: Printscreen

Po svemu sudeći, njihov odnos je sve prisniji i prisniji bez obzira na okolnosti koje su ih zadesile u ovoj petoj sezoni rijalitija, a kako će se odvijati na dalje ovaj odnos, ostaje nam da ispratimo.

Kurir.rs/K.Đ.