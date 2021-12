DA LI BI MOGAO PONOSNO DA ŠETAŠ GRADOM SA DALILOM I VRATIŠ JOJ PREZIME? Dejan Dragojević šokirao milione odgovorom! Muk u Zadruzi

Dalila i Dejan Dragojević nikad iskrenije komentarisali su svoje pomirenje, koje je šokiralo kompletnu javnost.

Dejan je istakao da mu prija sve što se tiče bivše žene, a onda otvorio dušu o tome kako se oseća povodom pomirenja.

- Ukoliko bi došlo do pomirenja, da li bi mogao ponosno da prošetaš gradom i da joj vratiš prezime? - pitao je voditelj.

foto: Printscreen

- Mogao bih. Ako bi došlo do pomirenja, značilo bi da sam prešao preko svega. Svako čupa šta mu odgovoara, a skelet koji ostane smo mi, a da li ćemo se pomiriti to je na nama. Ako budemo šetali gradom, to znači da se prešlo preko nekih stvari - rekao je Dejan.

- Da li je moguće da te je brzo prošla ona bol i da li pretpostavljaš da bi svi oni zadrugari i gledaoci koji su bili sumnjičavi prema tebi u kojima si divljao, da će da kažu da su bili u pravu i da si folirao? - pitao je Dejan.

- Sve što mi se desilo ili što mi se desi, ja uradim posle onako kako osećam. Ja sam lupao zbog svega što mi se desilo, falila mi je, sve mi je pravilo vrtlog u glavi. I dan-danas mi se prevrće želudac zbog nekih stvari. I dalje me nešto boli i kida me. Kad mi je najteže bilo, uvek sam govorio da će mi najteže biti kad se oni budu rastali, rekao sam da sam najsrećniji kad su oni zajedno, jer sam sebe usmerio na neki drugi put - priznao je Dejan.

foto: Printscreen

- Kako se osećaš, kada pokušavaš da vratiš ženu koja te je najstrašnije ponizila, a ona se razneži zbog poklona za nju i Cara? - glasilo je Darkovo pitanje.

- Opet kažem, ja radim kako se osećam. Ne znam da li se razneži zbog poklona ili je nešto vrati, ne znam ni šta da kažem. Mislim da sam pojeo i čokoladicu iz njihovog poklona - nasmejao se Dejan.

- To vraćanje nije tako lako, možda svima izgleda drugačije. Možda bi to bilo traumatično i bolno, pustio sam da sve ide svojim tokom. Nikad neću zaboraviti kad je sedela tamo i zapalila onu cigaretu, Damiro mi je rekao da je krš i lom u izolaciji, ja sam samo otišao da proverim da li je ona dobro. To su stvari koje su neobjašnjive, ali je taj period prošao. Možda bi ona opet mogla da me odbaci sutra, da bude gruba. Situacije su čudne. Ne znam šta je dole, ali mi je lepo - objašnjavao je Dragojević.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:58 ŠTA SE OVO DESILO?! Dejan Milićević godinama snimao spotove za Cecu, a sad na sav glas hvali njenu najveću rivalku JK