SA MAJOM IMAM S*KS IZ INATA! Filip Car šokirao izjavom, priznao da ga je SRAMOTA Maje Marinković, ona doživela DEBAKL! (VIDEO)

Novinar je podigao Filipa Cara i postavio mu sledeće pitanje: "Hajde da pričamo o tvom i Majom odnosu, da li misliš da rečenicom da si sve rekao u afektu možeš da opravdaš svoje postupke", pitao je novinar.

- Ja nemam potrebu da se svađam. Ako doživljavam uverede i poniženja sa raznih strana, sve to zavisi. Celi da smo proveli mirno - odgovorio je Car.

- On se malo prešaltovao, meni je zbog mojih uvreda žao, ja tako pre dve tri godine tako vređala nisam. Nema kontrolu reči - počela je Maja, pa sela jer joj je Car upadao u izlaganje.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja od Maje ne smem, ja vidim u klipu da ona kaže Janjušu da je kriv za njihov odnos. A šta bi bilo da sam ja nekome to rekao. Mi smo zamenili uloge - pričao je Car.

- Meni je mnogo gora situacija gde ti u Amidžiju zasuze oči, meni je to mnogo gore, jer ja to vidim posle pet šest dana - pričala je Maja.

- Sa njom je vrlo teško, u suštini rasprave su nam toliko glupe i nerazumnjive, njoj bi trebali izumiti robota koji će joj biti dečko, ali ona i tog robota prebila. Ja smatram da svi ovi ljudi ovde smatraju za Maju da je luda, agresivna i bezobrazna lai ja vidim u njoj potencijal da sve to ne bude. Ona ima moral i može to da bude. Ona može da ne izgrebe mene i da neke stvari ne radi. U nekim momentima se stidim nje. Ona na tvoje pitanje ima napad. Da, generalno u nekim momentima se stidim što mi je ona devojka, izgrebe me, polije. Tako bi se i ona mene stidela. Sa Majom imam se*s iz inata. Ima puno nedostataka u svom ponašanju. Ako me bude slušala, neke stvari će biti bolje - rekao je Car.

- Naš generalni problem je što oan kao moj partner dozvoljava sebi ono što meni brani. Nekim ljudima se obraća i smeje se, a ja to ne smem - dodao je Car.

- Maja je isrkena, ona to ne radi namerno - ubacio se Mensur da odbrani svoju bivšu devojku Maju Marinković, Car se skočio kao oparen.

- Ja Mensura poštujem, zna i Milica kakav odnos imamo, samo ga poštujem. Nemamo komunikaciju, sa Milicom pričam, a sa njim ne - odmah se odbranila Maja.

Kurir.rs/M.M.

