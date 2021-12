DALILA BI SE NAJRADIJE POMIRILA SA CAREM, IZDAĆE DEJANA I DRUGI PUT! Stanija oplela po Dragojevićki, zna unapred SCENARIO!

Staniju Dobrojević često spominju zadrugari, a starleta se sada oglasila i prokomentarisala aktuelna dešavanja iz Bele kuće.

Kako komentarišeš reči Dalile Dragojević da je njen raskid sa Filipom Carem tvoje maslo, jer si davala instrukcije Maji Marinković?

- To sto je Dalila izjavila da je moje maslo što su ona i Car raskinuli je ludost! Maja kakva god da jeste, bar je realna i iskrena! Vratila je Cara u roku par sati jer je ona sama tako želela. Tačno je da sam je spremala za ulazak, i zaista je izdominirala, ali moj savet nije bio da se miri sa Carem, cak naprotiv. Savetovala sam Maju da bude solo igrač i zavodnica, da ih sve vrti oko malog prsta! Da se druži sa Dejanom i Osmakčićem, a posle par meseci kada ih sve dobro upozna, ako baš želi da bude sa nekim da tada dobro proceni i odluči sa kim. Nisam želela da bude sa Carem, jer on svaku devojku povredi i izvređa, i slutila sam baš ovo što joj se sada sa njim dešava! Maja zaslužuje da bude srećna, sve radi pogrešno u ljubavi i trebaće još dosta da nauči da postuje sebe i ne daje se tek tako - govorila je Stanija.

Kako ti se čini ponovno zbližavanje Dalile i Dejana Dragojevića?

- Što se Dejana i Dalile tiče, ako dođe do pomirenja, eto gledaćemo nešto što do sada nismo imali u rijalitiju... Da uđu muž i žena, da se ona na njegove oči se*sa sa drugim, i da muž sve to gleda, oprašta ženi sve to i kao nastave da budu zajedno i srećni?! Ne znam, kako god bude gledaćemo! Mislim da bi Dalila najviše volela da se pomiri sa Carem, i da nije isključeno da ćemo to i gledati! I najluđi scenario: Dejan prašta Dalili, a ona ga po drugi put izda sa Carem. Strašne su to stvari, al njihov život njihova stvar - rekla je Dobrojevićeva.

