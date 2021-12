DEJAN LOMIO SVE PRED SOBOM Dalili ne pada napamet da se pomiri s bivšim! Urlala na OČAJNOG Dragojevića, sve mu SASULA u lice

Dejan i Dalila Dragojević svojim odnosom intrigiraju javnost, a sad kad su svi pomislili da će se pomiriti posle njene javne prevare muža i razvoda, Dalila je priznala da ne misli da se miri sa Dragojevićem.

- Zbunjeno sam, najave i sve što si rekao... Zbunjen sam, ako će me nacija tako komentarisati neka, možda im bude lakše u životu. Spominju se ovde ljudi koje sam razočarao, kažu da to radim namerno - počeo je Dejan.

- Da li je moguće da je samo ovako kratak period prošao od tvog bola, raspadanja, povređivanja. Kada si rekao:"Majko za sve si bila upravu", i ti posle nekoliko dana pređeš, Ona tebe ne ljubi kao Cara, o čemu ti razmišljaš dok je ljubiš - pitao ga je Mića.

foto: Printscreen

- Ja ne razmišljam o tome o čemu ljudi razmišljaju. Mene ne zanimaju neke stvari - rekao je Dejan.

- Ona je rekla šta je bilo u se*su, ona je rekla da su imali samo jednu pozu, ona je rekla ja gore, on se iznervirao - ispričao je Đedović.

- Ja razumem sve, da sam nenormalan i za ispitivanje i sve. Znam šta sam preživeo i sve, nije tu prošlo par dana, nije tu bilo od jednom, prvo samo počeli razgovor u pušionici i onda kada sam mogao da sednem i porazgovaram, ja sam promenio mišljenje - pričao je Dejan.

- Da li može da se oprosti tek tako osobi koju voliš - pitao ga je Milan.

- Ko kaže da mene ne boli, ja postavljam pitanja njoj, ali periodično, znam da joj nije lako zbog toga što je izjavila i što joj se desilo u životu. Ona mi ne bi prišla da je duže bila sa njim. Ja sam rekao da ne bih više voleo da je sretnem... Ja sam rekao kada je bila priča o satu da se setim lepih trenutaka, ali ja ne mogu da promenio tok dešavanja. Da sam prišao iskreno, smatram da je i sa njene strane iskreno. Ja sam rekao da ako sam ja pogrešio i ako će mi se obiti o glavu neka se obije. Ja sam rekao da ne mogu da funkcionišem bez nje, šta će mi biznis i auto ako nemam nje. Ono što se ljudima gadi je možda ono što je meni bilo najgore ali to je život. Meni izlazak nije interesantan. Ja sam rekao da ću je uvek podi - pričao je Dejan.

- Ona bi rekla da bi volela svadbu u maju, a ti u aprilu - rekao je Milan.

Dejan Dragojević skočio je i počeo da razbija po kući. Mensur Ajdarpašić je skočio kako bi ga smirio.

- Ne znam zašto me prekidaš dok pričam - drala se Dalila. - Ma pravite od mene ovde psihopatu i ubicu - drao se Dejan.

Potom je uspeo da se smiri, osamio se u dvorištu, gde je zapalio cigaretu, pa je plakao i smirivao se.

- Neću da pričam uopšte. Strepim ja da ti ovde lomiš, ja se tresem, ati se vratiš ovde posle tri minuta - rekla je Dalila.

- Ja radim jedno ti drugo. Ja sam ćutao, postavlja ti Milan pitanje, ne čuje se. Od svake moje reakcije se pravi laž, kontradiktornost - rekao je Dejan.

- Zbog čega? Ljubiš me ispod pokrivača, a ne želiš javno - rekla je Dalila. - Pa što? Zato što kad te poljubim javno, hoću da bude to to - drao se Dejan.

- Ja nemam glas, ti ćeš slomiri i čuvati u sebi. Je l' ti misliš da ja nemam potrebu da razbijem ovde sve - pitala je Dalila. - Pa kad budu pravili od tebe ubicu, možda ćeš imati potrebu Nisi trebao prići meni, ako nisi raščistio neke stvari sam sa sobom - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Pa ne može da se raščisti za dva dana - rekao je Dejan. - Pa ko ti je tražio - pitala je Dalila.

- Ti bre - drao se Dejan.

- On ne želi da te pusti od sebe, da ne bi otišla negde drugde, voli te čovek - drao se Karić, pa je Dejan otišao.

- Dok je trajala svađa bivših supružnika, bivši dečko Dalile Dragojević, Filip Car i njegova sadašnja devojka, Maja Marinković, zabezeknuto su posmatrali celu svađu Dragojevića.

Dejan je prišao Dalili koja je ležala u svom krevetu, pa su započeli razgovor.

- Ne kapiram, ako je iskreno upuštanje u sve ovo. Nisi trebao da mi prilaziš ako boli...Dobro, evo sve sam ja - rekla je Dalila.Sve što si pričala...- započeo je Dejan, ali ga je Dalila prekinula.

- Upravo je to čudno ljudima, da sam sebi daješ odgovor. Ustani i reci da su te podsetili i eda ćeš da se odmakneš da bi mogao da me preboliš - rekla je Dalila.

- Razmišljao sam ja o tome. Neću ni sa kim da pričam, niti da provodim vreme sa tobom - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Eto, znači tako ćemo...Šta si ti zamislio, da za stolom budeš vatreni Dejan, a ja najgora? - pitala je Dalila. - Ne, ali za sve što se desilo, ja bih samog sebe ubio. Za sve i za osećaj, za koji ne mogu da verujem. Pojavi mi se onda druga strana sa kojom te žalim. Imaš potrebe da me hvataš za svaku reč - rekao je Dejan.

- Pa za šta da te uhvatim, za polni organ? - pitala je Dalila. - Kaže se za rogove, ako već hoćeš nešto da kažeš...U svakoj situaciji si mogla da se suzdržavaš - rekao je Dejan.

- Da li misliš da da sam mogla da se suzdržim, da bi to uradila. Pa, je l' si ti mogao da ne lupaš - rekla je Dalila. - Ne, to ne možeš da porediš. Porediš to sa se**om - rekao je Dejan. - Što se ljubiš sa mnom? Nemoj ti meni jednom, svako veče. Verovatno ćeš, kako vreme bude prolazilo, da ukapiraš da sam preljubnica i ku**a, šta će ti takva žena u životu? - rekla je Dalila. - Kad vratim film, u jednom periodu si me mrzela, pa onda kažeš da nisi mogla dase suzdržiš - rekao je Dejan.

- Ja sam tebi rekla već, ako ti smatraš da ti meni ne možeš preći preko tih stvari i ako će moj život i emisije da se svodi na ovo, ti na mene možeš da zaboraviš. Čekao si Zadrugoviziju za podnošenje papira za ravod, pa nedelju, kako će i šta da se dešava - rekla je Dalila. - Ono što ja ne mogu da svarim je da si ti sebi ovo dopustila i to je ono nešto što mene zaboli - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Je l' tebi bitno sve ovo što se desilo i to što sam radio, da ćeš da oprostiš ili ćeš da se hvataš za reči koje su izgovorene kako bi ti to bila prekretnica da se ne pomiriš sa mnom - pitala je Dalila.

- Vidi kakva si ti - rekao je Dejan. - Nemam ja bol u kur*u, nego si ti neko ko želi da se pomiri, ali kad dođe emisija ti si totalno drugo. To je ono što ti radiš, ne možeš da se suočiš sa nečime - rekla je Dalila. - Boli me ku**c u suštini kakva si. Ja ovde lomim glavu, ne bukvalno, ali u smislu lomim kako će biti kad izađemo odavde - rekao je Dejan. - Ti ćeš da razmišljaš o tome šta će meni preseći, a ja da ne reazmišljam o tome šta će tebe preseći? Ma pazi Boga ti - rekla je Dalila.

- Smanji tu bitnost i majmunisanje prema meni - rekao je Dejan. - Ja kad nešto ne želim da komentarišem, ja se okrenem i zaspim...Nek ti se desi, evo ti uzmi ove ovde sve- rekla je Dalila. - Ja bih sad tebe uhvatio za noge i bacio u jezero naglavačke - rekao je Dejan.

kurir.rs

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI