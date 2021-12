MIKI ĐURIČIĆ DUŽAN BOGU I NARODU? Od zelenaša pozajmio 15.000 €, pola spi*kao na kocku, a zbog OBEĆANJA mora sve da trpi?!

Vuk dlaku menja, ali ćud nikada - poslovica je koja opisuje Mikija Đuričića, koji se navodno vratio starim navikama i porocima.

Pčelar iz Kupinova nikada nije krio da je u prošlosti konzumirao nedozvoljene supstance, kao ni da je ogromne sume novca ostavljao u beogradskim kazinima.

Međutim, iako tvrdi da je poročan život zamenio porodičnim, "Rijaliti plus" došao je do saznanja da se pre ulaska u rijaliti Đuričić zadužio, i to kod kamataša. Naime, prema rečima našeg izvora, Mikiju je trebao novac jer je iz prethodnog rijalitija izašao bez dinara kada je diskvalifikovan, te je 15.000 evra pozajmio od zelenaša. Iako je želeo da novac uloži u biznis koji bi mu donosio stalne prihode, Mikija su ponele stare navike, te ga je navodno potrošio na kocku.

- Miki je bio rešen da promeni život iz korena. Otkako je dobio ćerku stalno razmišlja o njenoj budućnosti i trudi se da je obezbedi. Po izlasku iz prethodnog rijalitija našao se u novčanim problemima jer zbog diskvalifikacije nije dobio honorare.

- Prihodi koje ima nisu mu bili dovoljni da započne biznis koji u budućnosti planira da ostavi ćerki Dunji - rekao nam je izvor, i otkrio na koji način je Đuričić našao dodatne prihode.

Kontaktirao je s ljudima koji daju novac na kamatu i od njih pozajmio 15.000 evra. Međutim, kada mu se toliko para našlo u rukama, lako se vratio starim navikama. Otišao je u kazino gde je izgubio skoro polovinu pozajmljene svote - šokirao je pričom sagovornik.

- Iznos koji mu je ostao nije bio dovoljan da pokrene novi posao, pa je rešio da uđe u Zadrugu. Po izlasku iz rijalitija zelenašima će vratiti sav novac koji im duguje i time će zatvoriti sve kockarske dugove. Obećao je ženi da će zarad ljubavi prema njoj i njihovoj ćerki Dunji promeniti život i da se više neće ni drogirati ni kockati. Zbog toga sada izbegava da ulazi u sukobe da ne bi bio diskvalifikovan i da bi uzeo honorar - ispričao je na kraju izvor.

