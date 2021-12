ŠOK I NEVERICA U ZADRUZI! Filip Car zalepio šlag OVOJ ZADRUGARKI u facu, a Sandra Rešić Dejanu, pa mu sasula sve u lice! (VIDEO)

Zadrugari će imati priliku da ''počaste'' porcijom šlaga u facu onog zadrugara sa kojim imaju lošiji odnos, tj. koji ih najviše nervira i kog ne podnose.

Darko objasnio je zadrugarima pravila današnje igrice sa šlagom, a Filip Car naredni je bio na redu da nekoga "časti" porcijom šlaga:

- Ja neću te seljačke fore, da me neko zalepi šlagom. Dalila verovatno očekuje da ću nju zalepiti šlagom, ali nema potrebe, ali postoji ta jedna ženska osoba koja me voli čačnuti nekim dezinformacijama. To je moj narandžasti tigar, Irma - odlučio je Car.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ima osoba ženskih koje me više iritiraju od Irme, nego ne volim neke stvari s kojima se ona služi, zato sam nju odabrao - dodao je Filip.

- Nisam te ja kriva što sam te napravila rogonjom - rekla je Irma.

Sandra Rešić je seldeća imala priliku da ''počasti'' nekog šlagom u facu.

Ima više kandidata. Rekao si da su to osobe koje ne mogu da podnesem, ja to po danima je tako. Nemam takve ljude koje me svakako nerviraju. Mislim da se i to od mene očekuje, neko ko me je razočarao, otrčao pred rudu, odrekao me se kao prijatelja. Možda sam danas kao čovek mogla da budem tu. Mislim da je šok u meni veći, a da su emocije tek sad paklene. Mogla sam da budem priajtelj, sada je to neko kome ja nemam potrebu da priđem - rekla je Sandra.

Kurir.rs/M.M.

