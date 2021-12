DALILA PRUŽILA UTEHU BIVŠEM MUŽU NAKON HAOSA SA FILIPOM: Svi su ih odbacili, a jedan cimer odbrusio: Pakao tek sledi! (VIDEO)

Nakon skandalozne svađe usled igirce Velikog šefa, u kojoj je učestvovala ''paklena'' trojka, Dejan i Dalila Dragojević sa Filipom Carem, Dejan se osamio u izolaciji.

Tom prilikom, pristigla je i Dalila, koja je legal pored njega i snažno ga zagrlila. Ona je obećala da će čvrsto stajati uz njega i braniti ga, kad god bude Car počeo da ga vređa.

foto: Printscreen

- Ne mogu ja da ne odreagujem kad vidim da te neko napada. Ne mogu. Je**m ti šlag, kud ga meni nisi zalepio. Ali, čuj ti njega, on te ponižava kao, a on mi izgovara reči koje mi ti nikada ne bi ni izgovorio. Ja govorim neću da idem, oni mi svi govore da idem. Ja unapred znam da je to poniženje - rekla je Dalila.

- Ja sam hteo da ti obrišem šlag, ali je on skontao po priči da će dobiti šlag, pa je otišao u pušionicu. Rekao sam ti da me samo poslušaš i ispratiš kad budem ustao - rekao je Dejan.

Marko Đedović i Dejan Dragojević kasnije su se osamili na kravetu, pa je Đedović započeo priču o skandaloznoj svađi Dejana i Dalile sa Filipom Carem.

- Ti si onda kao osoba, sklon samopovređivanju. Ti kao da voliš to, a meni je to bizare. Ja kad gledam sve ovo, mislim da je za sve ovo kriv Dejan. Ućićete vi u taj odnos, a tebi će sve gore i gore biti. Veruj mi, ono što je bilo, to je nula, a pakao tek ide. Tvoj pakao sa samim sobom tek sledi, mislim probaj. Ja da sam na njenom mestu radio bih isto što i ona, svakome je njegova muka najveća - rekao je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.

