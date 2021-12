ŽAO MI IH JE, IAKO SU LOŠI LJUDI! FILIP CAR SE NAOŠTRIO NA DRAGOJEVIĆE: Biću prava džukela! Bolje da mu ne prilaze (VIDEO)

Filip Car posle svega što se izdešavalo sa bračnim parom Dragojević otvorio je dušu.

On je istakao da ga je Dalila udarila, kao i da je mogao da joj naudi tada.

- Dalila je mene nezgodno udarila. Gađala me je šoljom u glavu. To je bilo tako krvnički, ja sam gledao u Dejana, a ona je došla sa strane i udarila me nezgodno, meni je puno pucao mišić, pocrnelo mi je ispod sve, nervozan sam se probudio. Sve žene su ovde postale kao nešto, počele da tuku frajere, mogao sam se juče okrenuti i zakucati je... - započeo je Car.

- Ja imam pravo na sve kao i drugi. Meni je njih žao oboje u nekim momentima koliko god da su loši ljudi. Ja sam ležao na kauču, on je prišao, ponizio je nju da je vraća u šarage, a dan pre je napravio takvu emisiju. On nju vraća u šarage, pa seda pored mene, ja vidim gde to vodi, on ide za mnom, rekao sam mu da stavi na sto šlag ako će ga meni zalepiti, on ima kompleks, ja sam na početku rekao. Ne što ja imam kompleks, nego što će mi neko zalepiti jače. On je nju doveo u ružnu situaciju, on je govorio da ja nisam kriv, a sada je malo izmanipulisan - ispričao je Car.

foto: Printscreen

- Njih dvoje treba da shvate da ja ne želim da imam posla sa njima, a oni to hoće, imaju sreće što neću da se bavim njima. Ona zna da govorim istinu, čovek je bolestan, on mlatara sa šlagom, ja sam uzeo ruku i makao, a ona je krenula na mene, ja nju do tada nisam spomenuo. Oni su pokazali koju imaju mržnju i averziju prema meni. Sa mnom se u raspravu ne ide, oni su uvek donji. Zamisli da ja gledam njih i obraćam pažnju. Ja govorim iz mržnje i besa, a oni iz mržnje - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Ona je sinoć meni prva pomenula porodicu. Ja ću uvek biti deo njih, ako ja to želim, nema stajanja. Biću džukela znaš koja, ali me ne zanima - obećao je Car.

- Ja ću na nominacija reci sve što mislim. Dalila je malo glupava, ona je juče prva krenula na mene. Ja sam samo njemu ruku gurnuo. Oni su sada za mene duboka prošlost. Sa Majom želim naći neku mirnu luku, biće tu rata, koliko god mogu mirnije da izbegnem neke stvari da rešim, jer više nema potrebe za tim - završio je Car.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:11 MOLIM FANATIKE DA PRESTANU DA MI PIŠU NA KUĆNU ADRESU: Mina Vrbaški JAVNO SPALILA pismo u kome se pominje Car