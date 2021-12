DEJAN JE GOVORIO DA ĆE GA DALILA UPROPASTITI I DA MU NE ŽELI USPEH: Cimer do detalja raskrinkao Dragojeviće, FOLIRAJU! (VIDEO)

Marko Đedović komentarisao je prvi klip u emisiji "Gledanje snimaka", gde su on, Sandra Rešić i Miki Đuričić ocrnili Dragojeviće.

Đedović je otkrio da svaki put kaže šta misli, pa će tako biti i ovaj put.

- Ja sam na klipu pričao stvari koje sam pričao sto puta, a to je da za stolom taktiziram shodno stanju ljudi. Ja mogu da se svađam od jutra do sutra, ja kada se isvađam mirno spavam. Meni je neprijatno da budem dobar sa nekim ljudima. Ja svaki put kažem šta mislim, samo nekad biram, nekad ne biram reči. Shodno situaciji. Ja da vređam ljude prvi koji me ne uvrede, zaista ne mogu. Ko bi rekao pre 20 dana da će se Dalila i Dejan pomiriti? Dok je Dalila bila sa Carem, Dejan je govorio da će njena poenta njenog bitisanja ovde biti da ga upropasti pričao je Đedović, pa dodao:

- Da joj je strah da on ne uspe. Sada je survan u provaliju, a da li je to njena taktika, to ona zna. Kada je tražila u garderoberu da razgovaraju, shodno svemu što je on sve pre pričao, ja sam mislio da je retardiran jer hoće da razgovara sa ženom za koju tvrdi da hoće da ga upropasti. Onda, uopšte mi nije bilo jasno, mesec dana slušam da ona hoće da ga upropasti, a onda on dođe sa pokunjenom facom kao kuče i kaže: "I da i ne (za razgovor sa njom)". Dejanove reči su Dalila njemu neće oprostiti uspeh. A onda šta se dešava, onda se dešava situacija koje se on najviše pribojavao, kako je pričao. Da joj prilazi, a pre toga nam priča da je to njena taktika da on ne uspe. Onda Dalila nije dobro, on nije dobro, šta treba, da načepim ljude kad su loše? Onda posle svega toga on se pomiri sa Dalilom... Kao da postoje dva Dejana i dve Dalile, ovi što se svađaju i ovi što se mire. Iskreno, verujem da su u svađama rekli sve šta misle... - istakao je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.

