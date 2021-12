DALILA RASKINULA SA MUŽEM DEJANOM! DRAGOJEVIĆKA PUKLA: E, pa, neće moći! Napravio si od mene monstruma, ja sam s tobom ZAVRŠILA

Dejan Dragojević odgovorio je na prozivke Sandre Rešić, Mikija Đuričića i Marka Đedovića, koje je čuo na prvom klipu.

Dragojević je otkrio šta stvarno misli o Dalili.

- Ne znam od čega da krenem. Počeću od napominjanja mojih sukoba, to je ružno, to je radila i Dalila... To je kao da ja krenem Mići da pominjem stare sukobe. Svako ima pravo da komentariše na ovaj ili onaj način ovo sve što se desilo. Us*ali smo se sami sebi u život, komentari ovih ljudi neće promeniti to. Uradili smo šta smo uradili. Ona usr*la mene, ja nju nekim stvarima. Šta da se radi, ne može da se odbrani od toga - krenuo je Dejan.

foto: Printscreen

- Kada si nosio Dalilinu masku, dok si patio ili pre? - pitao je voditelj.

- Kada sam rekao ono na Zadrugoviziji, to sam mislio. Ta njena ponašanja, meni je to dalo za pravo da kažem. Smatram da je u jednom trenutku kad je videla da ta njena veza ne vodi nigde, krenula je da ima averziju prema meni. Posle mog uspeha na Zadrugoviziji su oboje skočili. Znaju i Sandra i Đedović kad sam imao izlaganja da sam uvek pitao da li me iko razume i onda kada sam imao taj prvi kontakt sa ljudima, žiri, glasanje, to mi je bilo drago. Sve što sam krenuo da gubim, što je bila ona, onda sam osetio tu neku podršku i shvatio da nisam sam - nastavio je Dragojević.

-Ona ti je rekla da si se prodao za džak stvari, koje ti je porodica poslala - dodao je voditelj.

- Istina - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- On sada krivi realnost, pokušava da se opere od onoga što je rekao. Rekao je da je njena karakterna osobina da ne bi podnela njegov uspeh - ubacio se Đedović.

- E, pa neće moći, ja ću sada da kažem. On je smatrao uspehom pobedu na Zadrugoviziji i te četiri kutije. Rekao je da mu znači aplauz, na šta smo se mi smejali - krenula je Dragojevićka.

- Značila mi je podrška - istakao je Dejan.

foto: Printscreen

- Sećam se glavnih rečenica, tražio je razvod na bini, značio mu je aplauz i komentari. Meni je rekao da je dobio pozitivne, a Filip i ja negativne. A nas nisu negativno komentarisali. Rekli su Filipu da treba da ide iz kreveta u krevet i da ne treba da skidamo maske. Onda su krenuli komentari žirija kad je Dejan bio na bini, komentari na stranu njega, gde sam ja osetila kroz te komentare da su njemu rekli sve što nisu meni. Onda kad su stigle te kutije, on je indirektno pričao da nekoga bole te kutije. Sandra i Dejan, vas dvoje, dva depresivca na bini, ono što je ona akapela pevala na kraju, iskoristili su trenutak. Ovaj traži razvod, ova plače, depresija, ja sam se pitala da li su mogli neku veselu pesmu da uzmu za Zadrugoviziju. Kada sam rekla tada da je folirant, stojim iza tih reči: Folirao je stvari kada je pričao da neće biti sa mnom, ono što je lagao za prijatelje, porodicu, zbog čega sam se ja kidala. Od mene je napravio monstruma. Na bini se zahvaljivao što su mu stigle stvari... - pričala je Dalila.

- Ne možeš sve da baciš na Dejana, i ti si bila monstruozna prema dejanu - dodala je Sandra Rešić.

- U tom trenutku je želela moju propast - dodao je Dejan.

- Ne, ja sam ti samo rekla da izađeš iz toga. Što bih te upropastila? Evo, ako misliš to, ja sam sa tobom završila - istakla je Dragojevićka.

Kurir.rs/K.Đ.

