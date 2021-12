SAD ĆE DALILA LAKŠE DA UPRAVLJA DEJANOM: Nju su izbacili iz Zadruge, a onda odmah OCINKARILA sve šta se dešava u Beloj kući! ŠOK!

Nominovani za izbacivanje iz rijalitija bili su Dejan Dragojević, Nevena Miličević i Martina Petrović.

Svi zajednu su otišli u lavirint salu pored Bele kuće, gde će se odigrati večerašnja igra. Darko je zadrugarima pojasnio pravila - ispred takmičara nalazili su se papiri sa simbolima šaka i stopala. Oni su morali prvi da dođu do cilja tako što će ispoštovati šemu po kojoj treba da idu.

Nevena je odmah stekla početnu prednost i prva stigla do cilja. Martina je kaskala za njom, dok Dejan nije ni hteo da igra igru kako treba. Glasovi će biti duplirani Neveni, s obzirom na to da je prva stigla do cilja.

Nakon dupliranja glasova, Darko je saopštio zadrugarima rezultate. Jedna osoba imala je 18 odsto glasova, druga 19 odsto glasova, dok je treća imala 63 odsto. Najviše glasova osvojio je Dejan, a Dalila ga je odmah zagrlila. Darko je potom saopštio da je najmanje glasova osvojila Martina i da će ona zauvek napustiti imanje.

Zadrugari su se pozdravili sa Martinom i ona se zaputila ka studiju, gde će voditeljka Dušica Jakovljević obaviti intervju sa njom.

- Iskreno, čudno mi je, zaboravila sam na sve napolju, sada vidim kola, ne znam šta se dešava. Lep je osećaj, ali i tužan, pomešana emocija... Eto, isključila sam se, stres, sklanjala sam se od svađa. Ali eto, možda se popravi to, možda se vratim nekada u nekom projektu, iskreno mi se svidelo. Nisam se izblamirala. Iskreno, ponosna sam na sebe. Bila sam neka tri meseca, ali to prođe kao godinu dana... - rekla je Martina.

Kakva je situacija, koliko su nervozni zadrugari pred Novu godinu? - pitala je Dušica.

- Baš su nervozni, Milica ne želi da vidi porodicu, samo prijatelje. Nekima fale porodice... Tara traži psa, ona je izuzetak - dodala je bivša zadrugarka.

Šta je bilo sa Dejanom? - pitala je Dušica.

Ovaj video (profil) mi je presladak. Ja sam rekla da je on i privlačan i simpatičan, u početku me je čak i nervirao, isprozivala sam ga, sećam se. Ali posle kad mu je bilo loše, gajila sam neku empatiju. Onda je on meni krenuo da prilazi. Ušli smo u komunikaciju, krenuli su mi leptirići u stomaku. Nisam se plašila Dalile, ali sam bila u fazonu da treba da brinem o sebi, da će to meni da bude stresno, a i da bi njemu bilo lošije - rekla je Martina.

- Martina i Car, kritično, sedela sam pored njih. Kad ona krene, svi bežimo - dodala je Petrovićeva.

Da li neko tu manipuliše tom situacijom? - pitala je voditeljka.

- Oni su zapravo samo jako tvrdoglavi i velike inadžije. Primetila sam da Dalila njega gleda, a da Car gleda sve, kad bi mogao u sve bi gledao. Primetila sam da se gledaju i Maja i Janjuš. Mislim da će Dalila da završi sa Carem, a Maja sa Janjušem... - dodala je ona.

