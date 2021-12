KARAMBOL! MAJA NAPRAVILA CARU PAKAO OD ŽIVOTA: Filip zagrlio Dalilu, sve pršti, a onda odbio Marinkovićevu i ona SKOČILA na njega!

Fotograf je ušao u Belu kuću, kako bi dovršio slikanje sa Majom Marinković, Dalilom Dragojević i Filipom Carem, a u tom trenutku je i dalje trajao haos Maje i Cara, kome je ona napravila ljubomornu scenu.

Marko Đedović je pokušao da smiri situaciju, kako bi se slikanje održalo. Dalila i Car su stali da se slikaju, a Maja ih je sve vreme posmatrala.

foto: Printscreen

- Majo, ćuti da završimo ovo, da ja ne poludim. Hajde, Dalila, prisloni se na njega, zagrlite se, gledaj u nju, ovo su romantične slike - govorio je Đedović.

- Gledaj u nju malo, neće te ubiti... Lakše vam je bilo da se smuvate nego da se slikate - nastavio je Marko.

foto: Printscreen

- A smešno ti je? - dobacila je Maja.

Car je na kraju zagrlio Dalilu, a ona se sve vreme smeškala. Dok su se Dalila i Car slikali, Maja je uzela flašu vode i prosula u džak u kom su Filipove stvari.

Maja je potom stala pored Cara i umesto da počne slikanje, došlo je do haosa jer on nije hteo da se slika sa njom i poručio joj je da su završili.

Maja je na kraju uzela flašu vode i polila Cara, pa je uletelo obezbeđenje.

foto: Printscreen

- Ne može da me podj*bava! - nastavila je ona.

- Od danas više ni ne spavam pored nje. Sad smo išli mirnim putem, raskid! - govorio je Car.

- Ku*vo, to mi je mama poslala. Ku*vo - ponavljao je Car kada je video da mu je Maja upropastila odeću.

- Baš me briga. To za ku*va ćeš da vidiš, to možeš mami - pričala je Maja.

- Tebi pričaju ovde o kamiondžijama, ocu, sad se ispostavilo da te je vozio na k*ranje. Otac te je vozio da te Čorba isk*ra - rekao je Car.

- Nije on Čorba, on je Cica. On to bolje radi nego ti - uzvratila je Maja.

- Filipe, dođi da se slikamo - pobesnela je Dalila.

foto: Printscreen

- Neću da se slikam pored nje, neću da imam zajedničku sliku sa njom - govorio je Car.

- E, ja hoću. Dođi da se slikamo - odbrusila je Dalila.

- Vidim šta radiš, dolaziš kod Dalile, Dejana vređaš, ja ću ti doći glave. Svaki dan će ti biti ovde, ja mogu da izdržim do sutra! Bezobrazan si i provociraš - nastavila je Marinkovićeva.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

31:17 DRAMA NA SAMOM STARTU! Rijaliti samo što je počeo učesnice U KLINČU! (E1 1. deo)