CAR I MARIJANA ZONJIĆ NIKAD PRISNIJI! Prekršili pravilo, razmenjivali nežnosti u HOTELU, a onda Filip spomenuo Dalilu! (VIDEO)

Filip Car i Marijana Zonjić nakon što su odličili da bojkotuju današanji zadatak, prekrišili su još jedno pravilo boravka u Zadruzi i otišli u hotel.

Marijana je sedela na kauču, a u krilu su joj bile Careve noge. Ona ga je je šečkala, a on se pridigao i zagrlio Zonjićevu.

Filip Car razgovoarao je sa Marijanom Zonjić u hotelu, pa su se dotakli Dejana i Dalile Dragojević.

- Gde ćeš to da obrišeš? Ajde da je on obrisao, ali ona nije obrisala. Znaš koliko puta ona gleda i sve, nego ja neću da pričam... Ima tu 100 stvari. Ja ne znam kako je on lud tako, možda je to definicija ljubavi, ali za mene to nije ljubav - rekao je Car.

