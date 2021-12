OTVORENA PANDORINA KUTIJA! Car se video sa Aleks dok je bio u vezi sa Majom: Marinkovićeva pobesnela, TRESE SE IZOLACIJA od urlika

Aleksandra Nikolić je iskreno komentarisala brutalne okršaje Maje Marinković i Filipa Cara:

- Vraćaju mi se neka sećanja, ja sam ovde doživljavala neke odvratne situacije, a one svađe sa Majom su bile katastrofalne, kao i raskid sa Carem i Janjušem. Najlepša uspomena mi je ona svadba sa Janjušem - priznala je Aleksandra na samom početku.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kad mi se Car obraćao tokom raskida, ja sam mu rekao da nikakva veza sa njim više ne dolazi u obzir. Nema potrebe da on i ja više ne komuniciramo, on je rekao ove sezone neke stvari koje nije trebalo da priča. Filip i ja smo se jednom videli letos, biće ta tema, pa ćemo pričati na tu temu. Koliko ja znam, on je tada bio sa Majom, ali u tom momentu to nisam znala - otkrila je ona.

Aleksandra se, zatim, osvrnula na Dalilu Dragojević i Dejana, koji se pomirili nakon njene javne preljube:

- Našla sam se u čudu kada sam sve to videla, bilo je šokantno za sve. Ja sam se najviše šokirala kad su se Dalila i Dejan pomirili, jer je prešao preko tih nekih stvari, Dejan je sad ispao najgori u celoj toj priči, razočarao je te ljude - rekla je Aleksandra.

S obzirom da je Aleksandra Nikolić u radio-emisiji "Amnezija" otkrila kako je Filip Car prevario Maju Marinković sa njom, Maja je shvatila da ju je Filip žestoko namagarčio, pa se "spustila" na njega besna kao ris:

- Slušaš šta kaže? Da si bio sa njom posle emisije "Narod pita?" Ku*vetina jedna! Ja sam tada bila kod frizera! Samo jednu reč da čujem - pobesnela je Maja.

- Ostavi me na miru, lezi i ostavi me na miru! Boli me uvo za sve - vikao je Filip

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:11 ANA NIKOLIĆ OD UMORA PALA NA POD, PA ZAKUKALA: Vi mislite da je meni lako?! (VIDEO)