SVE JE TO ISKUSTVO I ŽIVOTNA ŠKOLA! Aleksandra Nikolić iznela TEŠKE detalje iz prošlosti, a jedne stvari želi da se zauvek OTARASI

Aleksandra Nikolić, poznata po svojim turbulentnim ljubavnim odnosima uoči ulaska u Zadrugu progovorila je o Novoj godini, praznicima i uspomenama iz detinjstva.

Takođe, rijaliti učesnica otkrila je koja joj je najveća želja za Novu 2022. godinu.

Da li postoji nešto što bi promenila?

- Kad malo bolje razmislim, zaista ne bih ništa. Sve je to neko iskustvo i životna škola. Sve me to na neki način oblikuje i čini ovakvom kakva jesam, tako da ne bih. Sve je kako treba da bude.

Prva asocijacija na detinjstvo kada su u pitanju predstojeći praznici?

- Većina ljudi ima najlepše moguće uspomene kada je u pitanju Nova godina ili Božić, ja nemam tako lepe uspomene iz detinjstva. Tada sam bila sama sa bakom, mama i tata nisu bili tu, tako da to nije period koga se rado sećam. Verujem da ću u nekim narednim godinama graditi nešto jako lepo čega ću se uvek rado sećati.

Tri želje za Novu 2022. godinu koje želiš samoj sebi?

- Prva želja je moje zdravlje i zdravlje moje porodice, naravno mame i sestre. Druga želja bi bila ljubav. Volela bih da se zaljubim, da ludo zavolim i budem voljena. Želim sebi neku lepu i zdravu ljubav u kojoj ću moći potpuno da se opustim i uživam. Treća želja bi bila da nikada više ne uđem u toksičnu vezu, ako je to moguće.

