MARKO ĐEDOVIĆ NAPUSTIO RIJALITI! A onda raskrinkao Filipa, isplivali svi detalji: Car želi da se pomiri sa Dalilom, PLAŠI SE MAJE!

Marko Đedović je izašao iz Zadruge 5 kako bi gostovao u jutarnjem programu.

Naime, on i Vesna Rivas su komentarisali aktuelna dešavanja u Zadruzi, a glavna tema bila je odnos Dalile i Dejana Dragojevića, kao i Filipa Cara i Maje Marinković, koji iz dana u dan svojim bitisanjem u "Zadruzi" drže javnost prikovane za male ekrane.

foto: Printscreen/Pink

- Jesu se pomirli, sumanuto je pričati da nisu. Moram priznati da nikad odvratnijoj stvari u svom životu nisam prisustvovao, ti poljupci, meni se creva okreću! Tu su negde Dalila i FIlip Car žrtve svojih prehodnih izbora, koji su katastrfalni, iskreno govoreći i nekako opstaju tim nekim nazovi odnosima samo iz straha šta će uradi Maja s jedne strane i Dejan s druge - započinje Đedović u emisji "Novo vikend jutro", pa nastavlja:

- Evo, ko je sinoć gledao žurku za reprizu Nove godine, gledaoci su možda nešto propustili, neke detalje, ja nisam, ne mogu svi da provale naše fora. U toku žurke je Filip seo iza mene da bi izgledalo kako ja komunciram sa Dalilom, a on iza mene zapravo komunicira sa njom. On mene štipne da bih ja stao tu, ja kad stanem tu, oni imaju fokus jedan na drugom, on stoji iznad mene. Ispred nje je Dejan leđima okrenut Caru, ona igra, gleda u Filipa, smeje se, ona zna da ja to znam, Dejan kad okrene ona meni pošalje poljubac ili mi se nasmeje, samo spusti pogled... A Dejan mučenik misli da igra s njim, a sa druge strane Maja koja je videla neko kačenje rukom u prolazu i napravila čitavu pometnju, zamalo oko nije iskopala Caru, to je katastrofa - priča Marko.

foto: Printscreen/Pink

- Preko mene svi komuniciraju, ja sam centar svih dešavanja, svo to ludilo ide preko mene. Maja videla kao neko kačenje u prolazu, ona nije ni videla to što su Dalila i on radili, kako je Dalila dotakla Filipa po licu... Dalila je zaljubljena u Filipa i on je u nju, to se vidi! Sad ću odatati jednu veliku tajnu, koju sam čuvao za Jutarnji program. Car je meni u pušionici sa rukama na ustima, kako kamera ne bi snimila, tražio pomoć da ponovo osvoji Dalilu, pitao me da li je to ikako moguče, ja sam mu rekao da ću mu pomoći, vidi se da čovek voli Dalilu, ali se plaši Maje Marinković. Ja sam mu rekao da za sve to treba vremena, Dalila ima to nešto - kaže Đedović.

- Mislim da Dalila ima neki neodovljivi šarm zavođenja kojeg nije ni svesna. Svi muškarci koji je najstrašnije napadaju su zapravo zaljubljeni u nju. Ona ima taj neki šarm, tu neku magičnu privlačnost za jednu vrstu muškaraca, ja tvrdim da svi muškarci koji su u "Zadruzi", koji je najstrašnije pljuju, sutra bi bili s njom. Postoje neke stvari zbog kojih se kaješ što si uradio, a postoje neke stvari zbog kojih se kaješ ako ne uradiš. Dalila nije napravila pogrešan potez ovde, ona je napravila pogrešan potez kada se udala za Dejana. Ima tu vrstu harzime, ona je samo izabrala pogrešnog dečka koji će ići uz nju - priča Ruška Jakić.

foto: Printscreen/Pink

- U pravu je Ruška za sve - složio se Marko.

- Moramo se setiti njenih ranih radova! Ja sam je isto posmatrala, ona ume da zavodi, koketira, pola nacije bi poludelo za njom! Zrači tim nekim se*sipilom, ona iskače iz ekrana! Ume ona to, zavodi sve - ubacila se Vesna Rivas.

- Dalila je napravila najveću grešku što se udala za Dejana. Bila je mlada, trebalo je nešto da napravi pre toga u svom životu - dodaje Ruška.

- Sve to što stoji što vi pričate, ali ne bih se složila da je pogrešila što se udala za Dejana, on jeste jedan jako dobar i fin momak iz dobre porodice, ona se udala mlada za jednog dobrog momka koji nju voli, oboje su bili mladi. Dalila je, međutim, u celoj toj magičnoj privlačnosti o kojoj pričate napravila katastrofalnu grešku i pokazala esktremnu bezdušnost prema čoveku kome je pre godina dala svoje srce - kaže Dušica Jakovljević.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

05:32 Vesna Rivas nikad emotivnije o teškim trenucima: Majku sam 2 puta vraćala iz KLINIČKE SMRTI