IZABRAN NOVI VOĐA RIJALITIJA! Zadrugari posle Majine diskvalifikacije izabrali GLAVNOG, a on se totalno ZBUNIO! (VIDEO)

Veliki šef je zadrugarima poslao pismo u kom je tražio od njih da izglasaju za novog vođu.

Oni su bili skoro pa jednoglasni i odlučili da Stefan Karić ove nedelje bude vođa.

"On se meni stalno žalio kako hoće da bude vođa, kako bi on to voleo, ja sam mu govorio: 'Polako, doći će i to jednog dana'. Biće i tvojih pet minuta, hteo sam da izaberem Irmu, ali će to ipak biti Karić", nasmejao je sve Janjuš.

Stefan se u totalnom bunilu zahvalio zadrugarima, pa Marku Đedoviću otkrio jednu stvar.

- Da li Veliki šef sada treba da potvrdi ovo? Nisam spreman za ovo - rekao je Karić.

