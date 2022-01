NIKO IH VIŠE I NE PLJUJE KOLIKO SU GADNI I ODVRATNI! Đedović i Karić najstrašnije osudili Dragojeviće, Marko zna šta se priča VAN!

Zadrugari su se okupili u Dubiozi gde su uz bogatu trpezu započeli slavlje rođendana Saleta Luksa.

Marko Đedović i Stefan Karić su se osamili i započeli razgovor o Dalili i Dejanu Dragojeviću.

"Tera inat da se opere, a ne da se nije oprala nego se u**ala... Ljudi neće da ih pljuju koliko su gadni. Vesna Rivas neće da ih vređa", pričao je Đedović, a Stefan se nadovezao:

"Ma, ni ja ne mogu da je gledam više. Ne mogu uopšte, pričao sam sa Janjušem, oni su sedeli ispred... Kada su zajedno odvratni su, zrače, ovako kad nisu zajedno i nekako."

"Ona postaje ono što je bila pre, a on... Ne znam šta više da kažem. U suštini, mislim da 70 posto on radi, a ona 30. On je ozbiljni psihopata, ona nije, ona je budala i to je to, probisvet, napravila katastrofu od svog života. On sa porodicom ne priča pet godina?! Onda nisi normalan. Meni ruku mama da odseče ja bih sa njom pričao. On se zaj*bava sa Đoletom Kraljem zbog rečenice: 'Da okrenemo prase', a zamerio se porodici", ispričao je Đedović.

