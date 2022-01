GREH JE NE POŠTOVATI RODITELJE ZBOG DEVOJKE! Mensur misli da je Dejan primio ISLAM, osudio ga zbog ponašanja prema Dragojevićima!

Mensur Ajdarpašić ispričao je kako misli da je Dejan Dragojević primio islam i približio svojim cimerima pravila svoje vere.

foto: Printscreen

- Ja mislim da, čuo sam tako, da je prešao (i primio islam). Ja sam to čuo ovde. Da sad ne ulazim u to, ali on se žrtvovao. Nije to žrtva, imaš pravo na izbor, ali to ne može da se radi. To što porodica njegova nije podržavala nju, ako tako čujemo, ja ne mogu reći da to ne poštujem. Oni žele možda da su svi u jednom korenu. Imaju pravo ljudi na svoj izbor, mogu da ih razumem. E sad, on je odlučio nešto drugo, što je možda greh prema svojim roditeljima. Ali, prema njoj delo veliko. Ako je iskreno to uradio, a verujem da jeste. On je nju zavoleo, provodio vreme sa njom, sigurno zavolio te stvari. Išao je sigurno na molitve, niko nikoga tu ne tera - započeo je Mensur i nastavio:

foto: Printscreen

- Tu svi dobrom voljom sve prihvate, sigurno je zainteresovan bio. Nije bio uslovljen, to je greh veliki. Greh je ako teraš nekoga, toga nema. Ali tu mora porodica da se poštuje i voli, da su ti oni, majka naročito, otac, koji su ti dali vazduh da udišeš. Mora te stvari da ispravi. Mada nisam ja tu da mu određujem te stvari, sam je pametan. On u ovoj situaciji (sa njom) nije grešan, ona je puno grešna. Prvo što ga je lagala. Ako nekoga voliš i radiš iza leđa nešto... Čim je osetila nešto, trebalo je da kaže. Ali oboje imaju pravo da se pokaju - govorio je Ajdarpašić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:09 Isplivao dokaz kako se Anastasija slaže sa snajkom Bogdanom