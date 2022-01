DALILA PROGOVORILA O POSETI DRAGOJEVIĆA, ZAVLADAO MUK U ZADRUZI: Otkrila zašto je pitala samo za DEJANOVOG OCA GORANA! (VIDEO)

Dalila Dragojević komentarisala je posetu porodice Dragojević svom bivšem suprugu Dejanu u rijalitiju "Zadruga 5".

- Najveću pažnju javnosti privukla je poseta Dejana Dragojevića. Majka, otac i brat David, pretužno je bilo. Dejan nije hteo da pusti Davidovu ruku, taj susret dugo nećemo zaboraviti. Da li je vama Dejan preneo sve šta se dešavalo? Dalila, dobro veče. Šta ti je rekao Dejan, kako je protekla poseta? - pitao je voditelj.

- Pitala sam ga ko je bio, jer sam ja tad spavala. Rekao mi je da su bili, a ja sam samo pitala da li je Goran pitao za mene. Nisam sigurna baš, ali mislim da sam to pitala. Bilo mi je čudno da me Goran ne pozdravi, a da ima komunikaciju sa mojim ocem. Nisam ga mnogo ispitivala o svemu. Neko mi je preneo da su se držali za ruke, da je bilo emotivno i da su plakali. Spavala sam i za doček, kada sam ustala on mi je prišao i tada smo porazgovarali - govorila je Dalila.

- Srbija je bila poplavljena suzama, nije ih puštao - dodao je voditelj.

- Normalno, to je susret posle toliko vremena. Mislim da je prošlo dve i po godine kako se nije video sa majkom, jer je viđao Davida i Gorana. Jedino što sam rekla da bi volela da bude jasno da ja nisam kriva za sve što se desilo. Ljudi moraju da znaju da ga nisam ja držala zatočenog u podrumu pa ih on nije viđao, nego je to bila njegova volja. Ne mogu da prihvatim tu krivicu zaista. I sam Dejan tako kaže, da krivica nije moja ali sam svesna da tako ispada. Da je meni otac došao ja bih isto pala i slomila se potpuno - pričala je Dalila.

- Razumem da je bilo emotivno, samo ne želim da snosim taj deo krivice. Sam Bog me je poslao da spavam, jer bi bilo užasno to gledati, jer ne ide da priđem, a morala bih da gledam sa strane. Normalno je, uvek mij dođemo na adresu svojih roditelja. Dejan najbolje zna kako će, on razmišlja svojom glavom. Kada se sve zbroji, logično je da neke stvari moraju da se shvate i razumeju. Kao i ono sinoć... Kada izađeš na binu sa tim entuzijazmom i čuješ onakve stvari ne može da ti bude svejedno. Gospođa me je rasplakala, ali to je bilo iz besa. Mislim da se na kraju i publika pogubila, nije znala da li je aplauz za nju ili za mene. Upalila sam se na onaj momenat kada je rekla da sam najveći odron i tada sam prokomentarisala da joj nije Pink televizije, niko ne bi za nju još dugo čuo. Ne treba niko da me demolariše, neka kaže svoje mišljenje to je u redu, ali vređanje je nešto drugo - govorila je Dragojevićka.

Kurir.rs/S.M.

