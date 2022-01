OGLASILA SE MAJA MARINKOVIĆ PRVI PUT POSLE SLOMA I DISKVALIFIKACIJE: Treba mi mir! Taki: Pijemo najskuplji ŠAMPANJAC!

Bivša zadrugarka Maja Marinković nakon diskvalifikacije u rijalitiju "Zadruga" završila je navodno, u psihijatrijskoj ustanovi, jer joj je nakon nervnih slomova u rijalitiju bila potrebna pomoć.

Naime, Maja je, prema rečima izvora upućenog u situaciju, hitno primljena u psihijatrijsku ustanovu, a sve vreme uz nju je bio njen otac Radomir Marinković Taki.

Sada se tim povodom oglasila bivša zadrugarka koja je trenutno kod kuće nakon lečenja.

- Nisam u bolnici. Dobro sam, sve je u redu, ali mi treba mir i odmor od svega - kazala je kratko Maja za "Telegraf.rs".

- To su sve budalaštine! To nema veze sa mozgom. Maja je dobro, zajedno smo u stanu, uživamo sa kumovima i prijateljima, pijemo najskuplji šampanjac! Mogu da kažem da ću spremiti tužbe za sve one koji prenose netačne informacije da je Maja završila na psihijatriji i da je na lekovima. Ništa od toga nije istina! Sve je u najboljem redu - rekao je Taki za Pink.rs

Podsetimo, kako je izvor blizak "Blicu" ispričao, Maja je po napuštanju "Zadruge" razlupala ceo svoj stan.

- Maja ne može da se smiri. Trese se, cvili i plače što je diskvalifikovana iz rijalitija. Kada ju je Taki doveo u stan, počela je da lomi i ruši sve po sobi. Taki je pokušao da je smiri, ali nije uspeo u tome - kaže dobro upućen izvor i dodaje:

- Najveći problem je što ni Maja ni Taki ne znaju kako će vratiti dug od 50.000 evra. U trenutku besa je poručio Maji: "Stalno sam te savetovao da se smiriš, ali me nisi poslušala. Eto ti tvoje veze. Eto ti sada i rijaliti. Odakle nam 50.000 evra da platimo "Pinku" dug?". Međutim Maja i dalje ne želi da ga sluša. Obećala je da će se promeniti, ali po svemu sudeći od toga nema ništa. Moraće po hitno da je vodi na lečenje - zaključuje izvor.

