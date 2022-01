DEJAN NEMA VIŠE ŠTA DA TRAŽI TU! Dalila ga još jednom ponizila, a onda je Car spustio na zemlju! SPREMNA DA JE STAVE NA STUB SRAMA

Dejan i Dalila Dragojević celu noć su se svađali, a sve je počelo još od emisije Pitanja gledalaca kada je pročitao jedno od pitanja.

Kažeš da je strašno što je Dalila dala pristup nekome ko joj se usr* u život, a zašto si ti dao onda njoj?

- Mi smo ipak pet godina zajedno... - govorio je Dejan. - Tim gore, valjda je veća težina - dobacio je Đedović.

- Ali zanimalo me je zbog čega se desilo. Nisu mi bile normalne stvari koje su se dešavale, dao sam pristup, meni se i dan danas prevrne želudac. Zanimalo me je sve, da li sam zaslužio to što se izdešavalo - dodao je Dragojević.

- Jedina istina je što ni na jednom ni na drugom frontu neće biti ničega. Družiću se sa Dejanom, neću ga napustiti. Niti meni treba Filip, niti mi treba Dejan. Dejana želim kao druga, a ovo što se tiče Filipa, isto ne može da bude ništa. On naglašava da je mene ostavio, hoće da ispadne šmeker. A priča da neće biti sa mnom je jer ja pričam da nikad neću biti sa njim - ustala je Dalila.

- Ja imam osećaj kad ovo naglašava da neću biti sa njom, kao da hoće da ja to probijem. Zato je meni sramno što se ono jutros desilo - ubacio se Car. - Ti si želeo da se to desi, zašto lažeš za stolom? - pitala je ona.

- Ja sam hteo da se sprdam sa tobom... Došao mi je momenat taj. Ja sada kažem neću da razgovoram sa njom, a mogu da je okrenem naglavačke ovako - govorio je Filip.

- Ja tebe mogu, ali nisi mi cilj. Ja sam jedina osoba koja ne trči za tobom, sve ostale trče - rekla je Dalila.

- Evo, ja ti sada kažem. Neću ti se us*ti u život. Došlo mi je da vas okrenem naglavačke, ali neću - uzvratio je Car.

- Tebi smeta Dejan, stalno ga pominješ, šta tebi smeta Dejan? Ja mu sada kažem, niko normalan ne bi stupio sa njim u vezu. Okej si za drugarske odnose - pitala je Dragojevićka. - Jao, da nastavim ono od jutros, da dam gas... Ali neću da budem deo Dalile. Ja sam se zaj*bao jutros - poručio je Filip.

- Mene izbacite iz priče, jer ja ako krenem, okrenuću vas oboje naopako. Kada god budem čuo da me pomenete, ja ću da vas okrenem - rekao je Dejan.

- Evo, ja ću da kažem, sav materijal koji sam dao povodom Dalile je materijal jutros. To je poslednji materijal. To sam odlučio ja. Ja sam odlučio jutros da pričam, sad sam odlučio da više ne pričam - urlao je Car.

- Ja sam odlučila! - rekla je Dalila.

Dejan i Dalila su potom nastavil svađu i u pušioni.

- Bilo je lepo da se jedu pljeskavice, da se slavi razvod i tako to - rekla je Dalila. - Ti si isto tako lepo proslavila taj razvod. Ja sam tražio ono što si ti želela - rekao je Dejan. - To je bila tvoja želja...Ti si uživao u tome da se mi raspravljamo, pa si se hranio time da ja tebe vređam i ti praviš spletke. Ti si večeras rekao: ''Nemoj da ja prevrnem oboje''. Znaš na šta on može da se upali, a i znaš na šta se ja upalim. Ti si najveći manipulator - rekla je Dalila.

- Pokušavam da ti sročim, a da bude raumljivo. Kad se raspravljate i spomenete mene posle svega, onda on ustane za stolom kaže: '' ja ću ovako, ja ću onako''. On jedino može da krene tebe da smuva i da misli da mi je napakostio. Plašim se da ne dođem opet u istu situaciju - rekao je Dejan,

- Svako priča ono što bi voleo da mu se desi - rekla je Dalila.

- On kaže da možete da se pogledate i da se razumete, pa odjednom rasprava - rekao je Dejan. - Ja znam šta ti meni hoćeš da kažeš, znam - rekla je Dalila. - Ja ne mogu samo da prezubčim neke stvair - rekao je Dejan.

- Lažeš pi**o...Koristiš ovo da bi me isterao iz takta i da bi mi se osvetio - rekla je Dalila.

- Ti znaš kako bi to izgledalo kad bih ja hteo da ti se svetim - rekao je Dejan.

- Ti me najviše kanališ, ovo je psiho igra. Ovo što on laprda, on je laprdalo koje niko ne shavta za ozbiljno, a ti psiho, igraš se sa mnom i igraš rijaliti sa mnom i ja sam tvoja žrtva - rekla je Dalila.

- Šta je ovo? Film ? - pitao je Dejan. - Misterija, jer kad se bude završio ostaće misterija i nikad nikome neće biti jasno ništa i to je jedina istina. Na kraju ćemo doći u naučnu fantastiku - rekla je Dalila.