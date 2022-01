DOŽIVELA TRAUMU! Sandra Rešić otvorila dušu o bolnom trenutku koje će ZAUVEK PAMTITI! (VIDEO)

Zadrugarke se okupile u pušionici i započele temu o proslavi Badnjeg dana u Beloj kući. Sanja Grujić je počela priču o njenom emotivnom stanju tokom prethodne godine koje je pevačicu Sandru Rešić odmah podsetilo na jedno traumatično iskustvo koje se dogodilo u Dubaiju.

-Prošle godine kada je bila korona ja raskinula sa Zvonkom, po ceo dan plakala. On zvao svaki dan da pita da li sam dobro. Romantičan p*der - pričala je Sanja.

- Ja bila u nekom smeštaju, radila i nama rekli da ne možemo da izlazimo tri dana, a nismo znali šta se dešava. Ja sam se usr*ala, ženo. Tražili nam da pokažemo karte na aerodromu kada smo krenuli, a pedeset Kineza pored nas - pričala je Nevena.

- Ja isto radila, trebala da nastupam, jave nam da se Abu Dabi zatvara, međutim mi odradimo svirku i sutradan je bio poslednji let, jao kad se setim. Ta masa ljudi koja je trčala ka aerodromu, meni ništa nje bilo jasno. Ja tražila neku majicu, je*ala me majica. To je bilo jedni drugima preko glave... - pričala je pevačica Sandra Rešić.