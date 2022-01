DEJAN NEMO POSMATRAO NAJSKANDALOZNIJU SVAĐU DALILE I CARA! Pitala LJUBAVNIKA što ju je ostavio, nastao haos: NISI MUŠKARAC!

Dalila Dragojević i njen bivši ljubavnik Filip Car žestoko su se sukobili tokom "Igre istine" i izneli sav prljav veš.

- Imam pitanje za Filipa, pitala sam te sinoć konkretno zašto je on mene ostavio, da li je bio iskren da sam ja zla, pokvarena.. On je meni rekao da misli da ja igram igru da li to stvarno misliš - pitala ga je Dalila.

- Prvi odgovor je da ja imam puno kompleksa, samo jedan imam strah da budem ostavljen, i to na način na koji je bio. I uvek sam u igri ima taj strah i nepoverenje. To je jedan od razloga. Svaki dan se plašim da će me neko pre*ebati - pričao je Car, pa nastavio:

foto: Printscreen

- Danas nisam dobre volje, i gledam vas sve, meni je bolesno da ja zamislim da si ti moja žena, on sedi kao da su mu lađe potonule, ti na boci vina ja sam tebe promatrao tri minuta.Gledao sam poglede i sve, ja bih oboleo, uzeo bih stolicu i slomio bih ti o leđa. Moje mišljenje o tebi je da će doći neko treći sa kim ćeš završiti. Mene zanima kakva si ti bila kada si bila luda. Kada si sada super i normalna, kakva si bila kada si bila luda - odgovorio je Car.

- Da li sam ja ovde bila nenormalna, to je jako ružno što pričaš, ja sam pokušala da ga oraspoložim. Meni je loše, volela bih da odem kući ali radim na sebi, trudim se da plešem i igram kada je muzka. Meni je nenormalno da sedim danas. Ti glumiš da ti je teško, nije normalno to - pričala je Dalila.

- Zašto si mi rekao da si me ostavio. Nemožeš da mi pričaš o rezonima, posle 24 sata si doveo drugu devojku - pitala ga je Dalila ponovo.

foto: Printscreen

- Stani da odgovorim, ja sam sa tobom bio i prekunuo kada si se ponašala gore nego danas kada si slobodna. Ja sam doživeo to da raskinem i da si ti posle tri sata u haljini i da si u flertu sa Osmakčićem. Aleks je ove godine kao što je Janjuš gledao Maju. Mogu da zamislim sebe. Zbog tebe bih išao u zatvor. Napravio bih haos kada bi se desila takva stvar ponovo - pričao je Car.

- Znači nisam ostavljena zbog toga što sam zla, nego zato što imaš komplekst više vrednosti - rekla je Dalila.

- Ja se plašim da budem ostavljen, ja tebi nisam bio bitan, neću ti dozvoliti da mi se približiš, takva osoba kao ti mi više neću ući u život - drao se Car.

- Da ste nastavili odnos bio bi gore od tebe i Maje, šta bi bilo da je došla majka tvoja i rekla ti ovo, da li bi je ostavio? - pitao je Dejan Cara, a potom nemo slušao njihovu skandaloznu svađu.

foto: Printscreen

- Za dve godine ovde nisam imao ni jednu ozbiljnu vezu. Uvek sam u životu poslušao svoju mamu, i kada sam prokomozgao i video da je ona u pravu. Dalila hoće da je dominantnija od muškarca. Smatrao sam da kada ga je već prevarila da treba da budem sigurniji u nju, ali sam video da ne mogu. Meni se probudila sumnja da ona nije dobra osoba. Imao sam osećaj kao da si Juda, da imam izdajnika iza sebe, ja dok sam flertovao sa njom ona nije poljubila muža, a dok je bila sa mnom ona flertuje sa Osmakčićem. Meni nije žao što sam te ostavio - drao se Car.

foto: Printscreen

- Lažeš, to nije tvoje mišljenje, lažovčino, želiš mene da predstaviš najgorom bez izakvog razloga, želiš na mene da predstaviš najgorom, nisi muškarac. Upravu si Nevena, mnogo sam jača od njega. Nisam kriva - drala se Dalila.

- Ja kada analiziram tebe, meni nije žao što sam te ostavio - drao se Car.

foto: Printscreen

- Zato što sanjam odvratne snove. Tebe boli sve što mi pričamo, ja ništa ne krijem. Možda ti napolju pošaljem poruku šta si lagao, zanš šta si ti pristupačan kao voda, sa tobom može da bude ko hoće, ja da hoću mogu večeras da budem sa tobom - drala se Dalila.

- Zašto si onda plakala ispod pokrivača, ja ću ti biti najveća kazna ovde - zapretio je Car.

Kurir.rs/I.B.

