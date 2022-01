TAKIJU BILO ZABAVNO DA GLEDA MAJINE ISPADE SAD SHVATIO DA JOJ TREBA STRUČNA POMOĆ? Evo šta je sa njom: Moli da je vrate u rijaliti

Zbog nasilnog ponašanja Maja Marinković je izbačena iz rijalitija Zadruga, a čeka je da plati i kaznu od 50.000 evra. Najveći problem je što ni Maja, ni Taki ne znaju kako će vratiti dug, zbog čega Marinkovićeva ne prestaje da besni po stanu i šalje poruke čelnicima Pinka uz molbu da se vrati u Zadrugu.

- Bilo je samo pitanje dana kada će Maja zbog ponašanja biti izbečena, mnogo joj je dopušteno i trebalo je da završi ovako. Ona nije svesna svog neurotičnog ponašanja i nasilja koje je tamo uradila, prvenstveno nad Filipom Carom. Ona plače po čitav dan, pa onda usledi red besa kada cepa stvari i lomi po svom stanu, a onda tvrdi kako se kaje zbog svega. Nema šanse da se ona kaje, ona se tako ponaša, tako je vaspitana, kaže izvor blizak Marinkovićevoj za Blic i dodaje:

- Mislim da je njen otac Taki tek sada shvatio u kakvom je ona stanju psihičkom. Do sada mu je bilo zanimljivo da gleda kako se ponaša i što je najgore, smejao se njenim ispadima. Sada shvata da je njeno stanje alarmantno i da mora da potraži stručnu pomoć. To joj je i rekao. Mislim da će je ovog puta naterati da razgovara sa psihijatrom jer se ona sama ne može iščupati iz svoga ovoga jer je duboko zagazila u neuroze i nasilničko ponašanje. On je ostao šokiran kada ju je doveo iz Šimanovaca i kada je počela da divlja po stanu.

Izvor kaže da su kako Maja, tako i Taki u panici.

- Kada su shvatili da će morati da iskeširaju 50.000 evra slošilo im se. Taki je besan i stalno joj govori da je trebalo da ga posluša i da se smiri, da nije imala meru u ponašanju. Međutim Maja i dalje ne želi da ga sluša. Obećala je da će se promeniti, ali po svemu sudeći od toga nema ništa. Moraće po hitno da je vodi na lečenje - zaključuje naš izvor:

- Ona stalno piše organizatorima, ljudima koji su je zvali u rijaliti pa čak i Mitrovićima po društvenim mrežama i moli da se vrati u Zadrugu. Ona i Miljana Kulić ne prestaju da uznemiravaju sve po Pinku kako bi izbegle dugovanje i vratile se među ukućane.

Podsetimo, produkcija je donela odluku da je Maja diskvalifikovana i da mora da isplati “Pinku” 50.000 evra.

Kao i Miljana, moli da se vrati u Zadrugu

Kako saznajemo, Kulićeva i Marinkovićeva ne prestaju da pišu čelnicima Pinka kako bi izbegle kaznu koja ih čeka zbog ponašanja u rijalitiju.

Porodica Filipa Cara će je tužiti

Kako saznajemo od prijatelja Filipa Cara, njegova porodica je besna zbog svega što je on pretrpeo od Maje.

Kurir.rs/S.M./Blic

