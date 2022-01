OSTAVIO ŽENU DA SAMA PLAĆA KREDITE, A LJUBAVNICA SE SPRDA SA NJIM! Zadrugar otkrio ŠOK detalje o oženjenom Gruji, pršte PROZIVKE

Tokom Pitanja novinara povela se tema o odnosu Mime Šarac i Nikole Grujića Gruje, koji je prevario suprugu u rijalitiju.

Fran Pujas prvi je ustao da komentariše Grujin odnos sa ljubavnicom.

- Sramota, ljudi on je ostavio ženu da plaća kredite, a ovo je sprdnja, on kao da je pobegao iz ludnice, a ne da je radio tako. On je hteo da izazove reakciju svog oca, njega je zanimalo da li mu otac blefira,a dobio je dva pitanja. Svašta sam video ovde, ali ovakve degene nisam, počinjem da mislim da se Mima sprda sa njim. Meni su oni presmešni. Oni ne znaju, dogovaraju se da li je on prevario ženu. Evo Grujo, jesi li prevario ženu? - upitao je Fran.

foto: Pritnscreen

- Nisam - rekao je drsko Gruja.

- Kaže da nije, pa ljudi on ni nema ženu - dodao je Fran.

foto: Pritnscreen

- Da li se dogodila prevara? - upitao je novinar:

foto: Pritnscreen

- Naravno da se desila. On posle ovoga sa Mimom, ja mislim da je bio i sa Bakšom i sa Viki. Meni je on nejasan. On je prevario svoju suprugu. On se ženi koja mu čuva decu nije ni obratio. Nikada nije ustao kao muškarac i rekao. Mnogo mlad je ušao u brak pa je zato napadao sve, vređa Mimu, a pravi se fin. Njihovo odnos je katastrofa, pa kuka da li je Mima vredna pa je ostavio sve zbog nje, a verujte mi Mimi ovo ne treba. Ona je bila pozitiva, a sada je mračna. Sa njegove strane je strast, nema tu ništa - rekao je Bane Čolak.

Bonus video:

01:35 NAPALA JE DOK SPAVA! Usred noći Maja gađala Kristinu