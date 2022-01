PEVAČICA HOĆE DA UĐE U ZADRUGU?! Učestvovala bi u rijalitiju, ali za veliki HONORAR, evo ko je u pitanju! (FOTO)

Pevačica i bivša zadrugarka, Ivana Krunić, važi za devojku koja nema dlake na jeziku i uvek kaže šta misli.

Trenutno u "Zadruzi" boravi njen dečko Bane Čolak, a ona ističe da je preponosna na svog emotivnog partnera.

Nedavno se potegla tema u medijima da će Ivana možda ponovo ući u rijaliti i pridružiti se svom izabraniku. Pevačica je sada za Informer otkrila da li je dobila ponudu od produkcije.

foto: Sonja Spasić

- Ja nisam dobila ponudu, ali ne znam ni da li bih prihvatila to. Ne bih volela da kvarim sliku o njemu (Banetu), a ni sliku o sebi. Ja ne bih volela da mi se opet budi ta moja tamna strana. Svi imamo tamnu stranu, a meni je baš tada došla do izražaja. Ne tamna strana po pitanju nekih loših postupaka prema drugima, nego ono što sam u sebi probudila i kako sam se ja osećala tada i koliko sam bila depresiji i nisam bila psihički dobro.

- Onda bi to bila motivacija. S obzirom na dobru ponudu i na to da je Bane unutra i da nije još puno vremena ostalo do kraja, mislim da bih bila dobro motivisana - rekla je Ivana kroz smeh.

foto: Printscreen/RedTV

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Bonus video:

03:25 DRMA IM SE MESTO U BARU! Učesnici odlučili - NAJBOLJI BARMEN nominovan za OTKAZ