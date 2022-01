TARA SE POTUKLA S DEJANOM, DALILA I OBEZBEĐENJE IH RAZDVAJALI! Simova pukla na Dragojevića: NIKAD ŽEŠĆI LOM U ZADRUZI! (VIDEO)

Tara Simov i Dejan Dragojević su se posvađali, pa je Dejan zadrugarku nazvao narkomankom i nastao je još haos nezapamćenih razmera.

- Je l mi to hvala, ja ti titrala tri meseca a ti mene da nazivaš narkomankom - vikala je Tara.

- Ajde sikter, nisam te ništa pitao - rekao je Dejan.

- Ja tebi da ćutim tri meseca, nju ne vređam a ti se tako ponašaš, sram te bilo, mene je tvoja majka grlila a ti se ponašaš tako - vikala je Tara.

- Tara skloni se od njega, drugaru ti je slava, pusti ih u pi*ku materinu - vikao je Car.

U jednom trenutku Simova je krenula da davi Dejana, a njegova bivša supruga Dalila našla se između njih, kako bi sprečila sukob.

Podsetimo, Tara je sinoć isprozivala Dalilu, a sudeći po ovom događaju Dejan je odabrao da bude na strani svoje bivše supruge.

- Jesam... on je ponovo potonuo jer je ponovo sebi dozvolio istu situaciju. Mislim da se previše krivi Dejan, ne bi on sebi dao za pravo da je ispituje, zamera, ide za njom, da mu ona to isto pravo nije dala. Šta bi bilo da je ona još uvek sa Filipom, da li bi se okrenula da vidi kako je Dejan uopšte? Nju bi apsolutno bolelo uvo, to što govori da sada ne može da okrene glavu je glupost... Svedoci smo da je Dalila rekla da ne može da ima ni se*sualne odnose sa njiom, ne znam zašto bi onda i sedela sa njim, češkala se ili mazila... On da je i slepo zaljubljen ili lud, ne bi bio takav da mu ona ne daje povoda... Takođe smo svedoci i kako mu se pravdala oko Filipa zbog izolacije... On ispada ovde najgori i da trpi sve dok ona peva pesme bivšem momku... - govorila je Tara.

Kurir.rs/S.M.

