DEJAN SVE UPIJA, A DALILA JE ZAMRSILA SA CAREM! NIJE ČISTO: Cimerka raskrinkala ljubavni trougao, pratila je sve što rade! VIDEO

Jovana Tomić Matora je u Rajskom vrtu otkrila Drvetu Mudrosti šta misli o ljubavnom trouglu Filipu Caru, Dalili i Dejanu Dragojeviću.

Rijaliti učesnica otkrila je sve što zna.

- Što se tiče Dalile i Dejana, uh... Ona od utorka nema komunikaciju sa Carem, ali tu bi bilo svega, a ona sada neće iz poštovanja prema Dejanu. Rekla mi je da se plaši da će Dejan da kaže šta misli jer će ona tada otići odavde. Taj odnos ne može da hendluje. Car sve vreme pokušava da komunicira sa njom, ali ona neće, bori se. Ja sa Dalilom uvek uđem u sukob mišljenja, ja vidim kada se ona svađa sa njim, ima tu emocija neka. Ona je zamrisla u tom odnosu sa Dejanom, a vidi se da njoj Car prija, nisu oni čisti - rekla je Matora, pa komentarisala Dejana.

- Dejan sve upija, ali sebe samo dodatno muči, on ćuti i skuplja sve i guta. Čujem ga juče kako on kaže da on možda preteruje kako mu je to navika, a ja mislim da je postao opsesivan. On mnogo toga kaže kroz šalu, ali tu ima mnogo istine. Mislim da to nije ljubav, već da je nešto drugo. On sada pristaje na sve i na sve ćuti. Viće tu svega - dodala je Matora.

