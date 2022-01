DAVID KONAČNO OTKRIO DA LI JE DALILA BILA ZALJUBLJENA U NJEGA! Dragojević bez dlake na jeziku: Nije me sramota Dejanove SRAMOTE!

David Dragojević progovorio je o odnosu sa bratom Dejanom sa kojim dugo nije bio u kontaktu, kao i o bivšoj snajki Dalili, za koju se pričalo da je bila zaljubljena u devera.

Naime, David je u emisiji "Amidži šou" odgovarao na pitanja gledaoca.

Da li te je sramota Dejanove sramote? - glasilo je pitanje sa Instagrama.

- Nije me sramota Dejanove sramota. Sve što on radi, svestan sam svega, i svestan sam da on nije svestan šta radi, ali ja sam tu za njega. Nikada ne bi mogla da me bude sramota njegovih postupaka, on je moj brat. Ja sam njegova podrška šta god on radio, uz njega sam i tu sam da ga izvučem iz svega što ne valja i nikad ne bih dozvolio da ga neko ismeva, ali on sam daje materijala za takve stvari, kriv je, ali boriću se za njega, želim da realno vidi šta mu je neko radio - iskren je David.

Da li je istina da je Dalila pre Dejana bila zaljubljena u tebe?

- Ne znam. To pitanje se vrtelo u "Zadruzi" da sam ja to negde izjavio, to nije istina. Nikada nisam rekao da sam ubeđen u to, samo sam rekao šta se pričalo i šta je neko govorio, ali iz mojih usta to nikada nije izašlo - otkrio je on.

