DRAGOJEVIĆI SU NAJVEĆI SMRADOVI! Ispovest DALILINE MAJKE, EMINA BESNA: Ne treba mi magija, Dejan i moja ćerka će napraviti DETE!

Emina Mujić, majka Dalile Dragojević, na početku razgovora ističe da se njena ćerka i Filip Car neće više nikada pomiriti.

- Između njih dvoje nikada neće doći do pomirenja. Ja svoju ćerku vrlo dobro poznajem, ona je Cara degustirala i nema tu povratka. Isto tako znam da bilo ko uđe u "Zadrugu" neće Dalili privući pažnju. Shvatila je gde je pogrešila i da se opekla - priča Emina za Blic i dodaje:

- Verujte mi da će na kraju "Zadruge" Dalila da se pomiri sa Dejanom i njih dvoje će praviti decu. Dejan nju voli i ne može je tako neko gledati kao on. Vidim da je David spominjao da sam ja najavila da će se njih dvoje pomiriti za Novu godinu i da sam bacila crnu magiju. Kad ja tako dobro vračam, neka mi se javi, pa da i njega pomirim sa Anom Korać. Ne treba meni crna magija, ja njih oboje dobro poznajem i znala sam da će se pomiriti - besno ističe Mujićeva, a onda žestoko govori o Dragojevićima.

- To su najveći smradovi, kad moram tako da kažem. Kako ih nije sramota? Gde su prethodnih pet godina bili za Dejana, gde? Nisu mu ni čarapu jednu poklonili, a kamoli nešto drugo. Treba da bude sramota i Davida i Biljanu, a tek Gorana. Sram ga bilo! On će da priča kako je moja Dalila nemoralna, a njega Biljana prevarila na njegovo oči i to sve pred decom koju imaju. On je našao da pametuje! Sramota. Spominje Husu i proziva ga, a isti taj Husa nikoga od njih nije uzeo u usta. Dalilin otac je shvatio da je pogrešio što je javno napao svoju ćerku i znam i sama da bi voleo da se Dalila i Dejan pomire - iznervirano govori Dalilina majka.

