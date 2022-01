TOTALNO RASULO DALILE I DEJANA! Dragojević BRUTALNO PONIŽAVAO BIVŠU, ona mu uzvratila, pa završila u SUZAMA: Ona je NAJGORA! VIDEO

Prilikom odgovaranja na pitanja publike, došlo je do novog rasula bivšeg bračnog para Dalile i Dejana Dragojevića.

foto: Printscreen/Pink

- Ako si siguran da te Dalila voli, zašto joj pun iš glavu da zamrzi Cara - glasilo je pitanje.

- Nema potrebe da joj punim glavu. Siguran sam da me ne voli. Nek se ponižava ako hoće. Ja sam od nje 5 godina pravio savršenstvo, pa nek se sad use**va u sebe - rekao je Dejan.

Daj mi samo moje cigare i upaljač...Dobro zapatmi šta si rekao, a od dan danas postaću još gora - rekla je Daila.

- Uporno pokušavam da od nje izvučem sve najbolje. Ona mene ovde iznervira, ne mogu da spavam, a ona ode tamo i raspravlja se. Ako me voliš ili hoćeš da budemo prijatelji, potrudi se - rekao je Dejan, pa je Dalila zatvorila vrata od pušionice kako ne bi slušala Dejana.

- Što ti prvo od sebe ne napraviš normalnog - pitao je Đedović.

- Ona stoji ovde i priča istinu i jutrs mu je rekla sve lepo i iskreno. Ova njegova rekacija je zbog toga što je ona popi**ela i stavila ga u isti koš sa njim - rekla je Sandra.

- Ne intresuje me, mene je uporedio ovde sa kim me je uporedio. Ja sam vam svima najgora, ustaneš sada i vičeš da od najgore praviš najbolju, marš u pi**u materinu...Nećeš mi ti više ovde izglađivati ništa - rekla je Dalila.

- Aman, ona ide tamo gde joj se je*e mama, verovatno joj se više sviđa - rekao je Dejan.

- Ovu su stvari za koje kaže da se on grize za jezik. Sad je on završio i to je to - odbrusila je Dalila.

- On folira, ovo je sve njegova igra - dobacila je Irma.

- Da li je ona najgora ili najbolja, ja sam rekao kakva je bila prema meni - pravdao se Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Kad kažeš nešto stani iza toga - reklaje Dragojevićka.

- Neću da se svađam, jer znam da ne može sa mnom da se raspravlja. Ispadnem loš samom sebi - pričao je on.

- Posle nemoj da se čudiš kad kažu da sam najgora - vikala je Dalila.

- Što nisi razmišljao o njoj kao ženi kad si je je*o psole Filipa Cara? Imam aje takav se*s, to govori o količini koliko je volela. Sa tobom je krila se*s, prodaješ priče kako nekoga voliš- pitao je Đedović.

- Desilo se - dodao je on.

U toku Dejanovog izlaganja, Dalila je ponovo ušla u sukob sa njim. Ona se zatvorila u pušionici jer nije htela da sluša šta on priča, pa je neko od zadrugara otvorio posle vrata. Ona se usred njegovog izlaganja i suočavanja Dejana sa istinom, od strane Đedovića, rasplakala, jer, po svemu sudeći, ne može da sesuoči sa time što joj se dešava.

Kurir.rs/S.M.

