DALILA I DEJAN NA IVICI TUČE, NIKAD ŽEŠĆI OKRŠAJ! Mujićeva HISTERIŠE, on joj se smeje u facu: Više me nema, GOTOVO! (VIDEO)

Dejan Dragojević bio je jedan od najveselih zadrugara na žurki povodom dočeka Srpske Nove godine i celo veče je plesao.

On se u jednom momentu pribio uz Deniz Dejm i prisno zaplesao sa njom.

foto: Printscreen/Pink

Ovo je izmamilo poglede mnogih zadrugara, jer ga ovakvog nisu videli još od Daliline veze sa Filipom Carem.

Dejan se potpuno opustio, što se Deniz posebno dopalo.

Ubrzo nakon plesa sa Deniz, Dejan se posvađao sa Dalilom. Dalila je napravila scenu jer Dejan nije odmah dao pivo koje je ona tražila za Matoru.

foto: Printscreen/Pink

- Sve do jednog ima da ti izlomim, stipso jedna - rekla je Dalila.

- Što sam stipsa , dao sam joj dva piva - rekao je Dejan.

Ona ga je pratila do garderobera gde ga je napala. On nije reagovao, a ona je besno zalupila vrata od garderobera, pa se vratila na žurku gde je histerisala Matoroj:

- Šta sam ja ovde? On kao Dinu daje pivo. Ja došla ovde u trenerci, on došao u trenerci. Jebu me u mozak i jedan i drugi(Car i Dejan). Kunem ti se neću biti ni sa kim- nastavila je da besni Dalila.

foto: Printscreen/Pink

Dejan je prišao Dalili, a ona je nasrnula na njega:

- Skloni se od mene - urlala je Dalila, pa nastavila: Glumi žrtvu nekom drugom. Danas je rekao pravo mišljenje o meni, da sam najgora - govorila je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Ti ćeš da kažeš da si pravio najbolju od najgore - nastavila je Dalila.

- To te zabolelo - rekao je Dejan.

- E nema me više. Gotovo, od sutra kapuljača, Rešićka, Đedović. Ja sam uvek bila najbolja. Nemoj da mi se smeješ u facu, kad vidiš da sam u rastrojstvu - besnela je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

