JE L' TREBA DA PADNE MRTVA GLAVA? DUŠMANI SE IGRAJU SA ŽIVOTIMA! Oglasila se Dalilina majka nakon što se Dejan SAMOPOVREĐIVAO

Emina Mujić, majka Dalile Dragojević oglasila što je Dejan Dragojević razbio sebi glavu zbog svađe sa Dalilom i Filipom Carem.

- Koliko volim Dejana za svaku njegovu suzu i Dalilinu platiće ološi... To nisu ljudi, to su monstrumi! Imam ja dokaznog materijala kad zatreba za ove koji su do juče bili niko i ništa i sad se malo izgradili na osnovu "Zadruge" - rekla je ona za Blic i dodala:

foto: Printscreen/TV Pink

- Jedino rešenje je da ja uđem i razotkrijem sve dole i da pokažem nekima gde im je mesto Uplašila sam se kad sam videla sve ovo. Ubeđuju Dejana u suprotno, a tako i Dalilu. Igraju se životima. Deca se vole, ali dušmani im ne daju. Taman su se pomirili i sve lepo, kad sinoć haos. Ovo kad Huso vidi nikome neće biti dobro. Ćutao je, ali tek sad nek se mnogi čuvaju. Je l treba da padne mrtva glava...- kaže Dalilina majka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

00:15 Maja Marinković s njim provela Srpsku novu