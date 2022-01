ŠOK INTERVJU MINE VRBAŠKI! Bez dlake o Dalili, Caru i Maji, s Dejanom nisu ČISTA POSLA, Mensur joj GREŠKA, a tek šta misli o ŠAKI

Mina Vrbaški vratila se na kratko u "Zadrugu" kako bi u ulozi Baba Mrazice učesnicima podelila poklone, a kao što se i očekivalo, bivši dečko Mensur Ajdarpašić nije ostao imun na njenu pojavu.

Čudno mi je bilo sve kad sam ušla. Miks svih mogućih emocija. Neki prijatan, pa neprijatan osećaj, zanimjivo, uzbudljivo, totalni haos. Sva osećanja su mi proradila. I ostala bih i izašla. Mensur je nešto jeo kad sam ušla, mislim da mu je sve preselo.

foto: ATA images

Kakav si osećaj ti imala?

Nije ni meni bilo svejedno, iskreno, a ni njemu. I ja sam se uplašila, posle toliko vremena da se vidimo. Bili smo godinu dana zajedno, nije to kratak period. U momentu mislim da mu je sve prošlo kroz glavu, baš kao i meni. I oni top, sjajni, lepi momenti, ali oni loši. Isto bi i meni bilo da sam na njegovom mestu i da se posle toliko vremena izolacije u rijalitiju pojavljuje on. Ja nemam više emocija prema njemu, stavljena je davno tačka na tu celu priču i toksičan odnos. Ja sa njim više nikad ne bih bila, ali kao prijatelj bih mogla da budem. Ne znam da li bi on mogao.

foto: Printscreen

Je l' misliš da on tebe voli i dalje?

Po ponašanju, nekim stvarima koje pokazuje, deluje mi da i dalje postoje emicije. Čak je i sam pričao o tome. Pa koliko me je samo puta spomenuo ili druge devojke nazivao mojim imenom, mislim da to nešto govori, odnosno da me i dalje voli. Naša ljubav je obeležila rijaliti. Mi smo se protiv svih borili, bili smo iskreni, i to se sve na kraju računa i kod ljudi koji nas podržavaju.

Ni Caru nije bilo svejedno kad te je video.

Ma, nije ni meni bilo svejedno, ali zato što nemam żelju nikada više da ga sretnem, vidim ili čujem bilo šta o njemu. To je ono kad vam se neko do te mere zgadi! Ma, totalno životna greška. On nikako nije trebalo da mi se desi u životu, ali dobro. Znaš kako kažu, mladost, ludost. Cela ta priča oko njega i Maje mi je bezveze totalno. Tu je krpa našla zakrpu, sličan se sličnom raduje i nema šta puno da se priča. Idu mi jedno uz drugo skroz.

foto: Printscreen/Instagram

Kažu da je njemu Maja karma za sve prethodne odnose? Svakom se desi u životu neka karma ili Maja. Njemu se vratilo preko nje sve što je radio drugim devojkama i kako se ponašao. On je hteo da bude neki opasan frajer, istripovao se nešto jako, verovatno kompleksi prorade, pa kad smuva devojku i treba da uživa sa njom, onda se seti da treba da bude frajer, pa ne zna kako to da uradi nego počne da ponižava sve devojke. Neko mora da mu objasni da ne možeš biti frajer na takav način, nego samo đilkoš. Na stranu sve, mislim da je dobro što je Maja izašla iz rijalitija jer ko zna šta bi tamo mogla sebi ili nekom da uradi.

Jel' tačno da on Maji nije smeo nikad ništa da uradi jer ona zna o njemu dosta stvari koje mogu da ga unište? On će sam sebe jednog dana da uništi svojim ponašanjem. Znam da se ranije pričalo i da je na poternici u Hrvatskoj, ali kako čujem, a to su i njemu rekli, sve je sređeno, može da se vrati. Pa, ako si frajer, ne možeš sebi da dozvoliš da te država za bilo šta goni.

foto: Printscreen/Pink

Kako ti je delovalo u rijalitiju, je li ima emocija između njega i Dalile?

Tu nisu čista posla. Ne vidim ja neku veliku razliku između njih dvoje i Maje i njega. Ista priča, krpa i zakrpa. Dešavaju im se sranja koja su oni drugima pravili, sad im se sve vraća. Njih troje su spremni na sve, za ostale ih je baš briga, ali u svakom smislu te reči! Isti im je mentalni sklop. Njih troje bi bili idealna trojka. Pokazuju kako ne treba da izgleda veza mladog para i sve što nije dobro u vezi i braku od njih troje smo videli. Nit pameti, nit morala, nit ljudskosti. Dalila Cara nije prebolela, to se vidi samo tako. I bila bi opet sa njim! Ako bude insistirao, mislim da će da obnove taj svoj bolesni odnos. On je zacrtao sebi u glavi da hoće da bude frajer, a sigurno će mu biti plus ako opet smuva devojku koju je šutnu.

foto: Printscreen/PINK, Nemanja Nikolić

Kako ti se čini Dejan? On je Dalili prešao preko svega. Njegovo ponašanje nije ni prijatno ni normalno. Daleko od toga da pozivam na nasilje, ali znajući muškarce generalno, nekog da prevari žena, i to pred njegovim očima, pa ne mogu ni da zamislim šta bi joj sve uradio. Alo, znamo da su se suprużnici ubijali za mnogo sitnije stvari. Daleko od toga da ja to želim, samo objašinjavam da mi je prirodno da muž ima bilo kakvu reakciju kad ga žena vara na nekoliko metara od njega, i to jedan kroz jedan. Dakle, možeš da gledas ženin seks sa drugim muškarcem. I ti šta uradis? Pređeš preko svega i hoćeš opet da budeš sa njom! To nisu čista posla.

Šta misliš da je u pitanju?

Ja imam teoriju koje se držim, a koja mi je dodatno dobila na težini kad je Dalilina majka dala neki intervju u kom je nešto rekla u fazonu da njena ćerka i Dejan ne treba ništa da se brinu i da će ona sve da reši. Dejan je sigurno omađijan! Na njega je bačena neka magija da dečko ne zna ni gde je levo, a kamoli nešto više. Džaba mu svi pričaju, trude se da mu otvore oči, ali to ne pomaže. Ja se samo nadam da te vradžbine imai u rok trajanja.

Je l' misliš da magija baš toliko može da zaludi čoveka? Alo, slušala samo tome baš puno. Rade magiju da se ljudi sami ubiju, tako da ovo što je njemu rađeno u tom smislu je laganica. Videćemo kad izađu iz rijalitija. Ja bih mu svakako preporučila kad se završi "Zadruga" da se kod nekih stručnih ljudi da mu pomognu, da mu skinu te stvari. Mada, kažu da dok si pod uticajem tih stvari nikako ne może da ti dopre do mozga da ti je išta rađeno, tako da i ne želiš da ideš. Jedino da mu njegovi nekako tajno rade te pozitivne bajalice, ako to postoji. Ne bila mu ja u koži. Meni je sve to katastrofa.

foto: Printscreen/TV Pink

Kakav ti je sada Janjuš? Nešto ga nema u rijalitiju kad nije u ljubavnim odnosima? On je meni ful, treba da bude sam, da se zajebava na svoj način. Janjuš ko Janjuš, solo je super. Ne treba mu nikako Maja. Podržavam ga i nadam se da se opametio, da sad zna za šta se bori, ima divnu ćerkicu kojoj želi da obezbedi bolje sutra i samo da istraje tako do kraja. Vala, on je do sada kroz prethodne sezone pokazao sve, neka u ovoj odmara.

foto: Printscreen/PINK

Kako ti se čini Deniz? Deniz mi je super. Luda ko struja. Cela ta fama koju je digla oko sebe mi je držala pažnju. Ona seksualna pomagala koja je kao unela u rijaliti, njen stil oblačenja. Ma, devojka fura svoju priču, drugačija je, baš je briga šta ko misli ili ima da joj kaže, ona mi je top. Isto mi je super i Sanja Grujić. Puno ljudi je imalo predrasude o njoj, baš kao i o većini zgodnih, atraktivnih devojaka. Ona mi je fenomenalna sa svojim izjavama, stavovima. Za nju možemo sve da kažemo samo ne da je glupa. Ruši sve stereotipe. Opali ona nekad glupost, ali je ultra zanimljiva.

Jel' ti zanimljiv još neko? Koga vidiš kao potencijalnog pobednika?

Baš ne znam. Vecina su mi na isti kalup. Čak ne postoji ni neko da me ultranervira, da mi je bez veze.

A kako ti se čini Milica Veselinović? Ona te je prozivala. Mala Milica je dete, ja joj ne zameram ništa. I ja sam u njenim godinama pravila gluposti i razna sranja. Możda me u momentu iznervira nešto što odvali, ali me brzo i prođe. Sebi je davala autogolove, meni ništa nije naudila, a każu da se čovek najbolje uči na sopstvenim greškama. Njoj nema većeg neprijatelja od nje same.

foto: Printscreen

Šta se dešava sa tvojim povratkom u "Zadrugu"? Rijaliti je tu pa je tu, ne beži nigde. Ako i budem ulazila, to neće biti u skorije vreme. Ja sam sve te igrice tamo prešla. Videli su me ljudi u svim izdanjima, srećnu, tužnu, zaljubljenu, nesrećnu. Znaju kakva sam kad volim, kad pravim haos. I da uđem tamo, šta da radim? Ništa mi trenutno nije izazov. Trenutno sam srećna, zadovoljna, ispunjena. Sad mi je fokus na karijeri.

foto: Nemanja Nikolić

Jel imaš dečka, pa si toliko ispunjena? Da, imam! Ali nije javna ličnosti tako će ostati do daljeg. Ne planiram da ga eksponiram nigde, a i on to ne želi. Plus, ljudi znaju da budu jako zavidni, ljubomorni i zli, pa što bih ja nekom davala materijal ili privlačila pažnju. Ovako mi je lepo.

U kakvim si odnosima sa Šakom Polumentom? Ti si medijski postala poznata kada su vaše prepiske procurile u javnost pre nekoliko godina.

Nismo u kontaktu i nemamo nikakav odnos. Ne čujemo se, ne vidamo, ne znam ni gde je niti šta radi. To je davno završena priča na koju se ne bih vraćala, niti bih je komentarisala.

foto: Nemanja Nikolić

