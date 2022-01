URNISAO DALILU! Mujićeva u suzama nakon BRUTALNIH REČI Lepog Miće: Dejan je DERIŠTE, greška ti je što si s njim bila posle RAZVODA

Lepi Mića tokom nominacija govorio je o Dalili i Dejanu Dragojeviću, kao i o Filipu Caru.

- Kad bih rekao šta mislim plafon bi se srušio, a ćutati ne mogu. Oni su krivi za sve ovo što se ovde dešava. Ovu su uradili iz emocija, a mi smo naivni podržali. Onda je neko izdao kosmičku ljubav, pa smo se sažalili. Od čoveka koji je bio najponiženiji, po*ran, brutalno vređan, dobio simpatije, postao je najgori, opet zbog njih. Dalila je htela da ublaži svoju bol prema Filipu i evo šta se desilo. Filipa za sve ovo duboko boli ku*ac, to se vidi po ponašanju. Ovo sve je dodvoravanje Filipu Caru. Ja njega ne mrzim, bahato ponašanje, ovako se niko nije ponašao - besneo je Mića i nastavio:

- Nema sažaljenja, ovde se sudi postupcima. Ne može Dalila da bude rem nekome ko je voli. Dejan je sam sebe gurnuo u problem, bio je najomiljeniji. Kad smo mislili da je krenuo pravim putem od sebe je napravio budalu. On se brani rečenicom da ne može protiv sebe, izgleda kao razmaženo derište. Šta Cara boli ku*ac što on razbija glavu? Oni su se razveli, Car sa tim nema ništa. Dalilina greška je što je bila sa Dejanom posle razvoda. Koga god da osudim ili pohvalim grešim u nekom momentu - pričao je Mića.

- Da li se sećate kad je David rekao da stižu papiri? Svi su se smejali, prvi Dejan. Sad odjednom Dalila mora da bude sa Dejanom, da on ne izvrši harakiri! Ja sam sinoć poludeo, teško je da se to gleda. Ja ne znam za čim on žali? Moram da pazim šta ću da kažem i biću zlikoav ako kažem prave stvari. Dalila treba da se izoluje sama, Car treba da bude sam i da vide šta će da rade, ovo ne ide nigde. Neću poslati Cara, poslaću Dalili. Care, dozovi se pameti,nemoj bahato ponašanje da guraš na kolektiv - dodao je Lepi Mića.

