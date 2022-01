ČORBA PROGOVORIO O TEŠKIM OPTUŽBAMA BIVŠE DEVOJKE: Ko želi da se igra RIJALITIJA, neka ga! A onda otkrio da li je Dejan OMAĐIJAN

Milan Janković Čorba koji je nakon mesec dana gostovanja u ''Zadruzi 5'' napustio velelepno imanje u Šimanovcima, a zadesile su ga razne neprijatnosti.

Čorba se uključio u program RED televizije direktno sa Kopaonika, pa prokomentarisao sve aktuelnosti iz ''Zadruge 5'', a na samom početku se osvrnuo na Dejana Dragojevića i njegovo ponašanje prema Dalili Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- To što ljudi pričaju da je on omađijan, mi možemo na neki način da dokažemo da je to istinito. Taj susret sa njegovom porodicom je bio emotivan, desilo se da je on bio potrešen, ali samo na momenat. Kao da je stvarno omađijan, njegov mozak je okupiran Dalilom. To čovek ne može da objasni. Kad se Dalila pojavila, to se sve poremetilo. On kaže da niko ne zna šta se dešava u njegovoj glavi - priča Čorba, pa dodaje:

- Ja sam sa Dejanom imao dobar odnos, mogao sam da ga nasmejem i motivišem. A kada dođe momenat rijalitija, tu čovek ne može ni da ga posavetuje, tu se samo Dalila pita. Momenat kada ona dođe i pita bilo šta, on se složi.

Njegova bivša devojka Teodora Bilanović tvrdi da je Čorba bio nasilan prema njoj, te ga je tužila, a evo šta Čorba ima da kaže na to:

foto: Nemanja Nikolić

- Upućen sam u sve. O bivšim sve najbolje! Svako ima pravo da radi šta želi, nemam komentar, čujem šta se dešava, ali ostaću fokusiran na sebe i svoj put. Ko želi rijalitija neka igra, a ko želi pravi život, neka ga živi.

Osvrnuo se i na suze svojih proijatelja kada su saznali da napušta ''Zadrugu 5''.

- Teško mi je to palo, Mensur je počeo da plače, Stefan je počeo da plače. Bio sam potrešen jer sam video da im je teško palo. To su ljudi koji su iskreno pokazali da im je drago što sam bio tu - zaključio je Milan.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ.

