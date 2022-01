ISTINA JE DA JE OMAĐIJAN, OKUPIRAN JE DALILOM, KO ZNA ŠTA MU JE U GLAVI! Bivši zadrugar surovo iskren o Dejanu, evo šta je rekao!

O odnosu Dejana i Dalile Dragojević gotovo da ne prestaju da šokiraju sve, sada je o njima dao svoj sud bivši zadrugar.

Naime, Milan Janković Čorba u emisiji ''Pitam za druga'' otkrio je šta misli o Dejanovom ponašanju prema Dalili.

foto: Printscreen/Pink

- To što ljudi pričaju da je on omađijan, mi možemo na neki način da dokažemo da je to istinito. Taj susret sa njegovom porodicom je bio emotivan, desilo se da je on bio potrešen, ali samo na momenat. Kao da je stvarno omađijan, njegov mozak je okupiran Dalilom. To čovek ne može da objasni. Kad se Dalila pojavila, to se sve poremetilo. On kaže da niko ne zna šta se dešava u njegovoj glavi - priča Čorba, pa dodaje:

- Ja sam sa Dejanom imao dobar odnos, mogao sam da ga nasmejem i motivišem. A kada dođe momenat rijalitija, tu čovek ne može ni da ga posavetuje, tu se samo Dalila pita. Momenat kada ona dođe i pita bilo šta, on se složi.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:15 Ražnatovićeva pred pomen Arkanu sa tamnim naočarima na licu peva dirljive stihove