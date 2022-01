VIŠE NE POSTOJE DALILA I DEJAN! NEĆU DATI DA MI PRIĐE: Dragojevićka počinje ispočetka, ima pakleni PLAN, u njega je umešana Matora

Nakon što je upitao Dejana Dragojevića kako se oseća, novinar je isto pitanje uputio i Dalili Dragojević.

Ona je otkrila da počinje da trenira sa Jovanom Tomić i da će biti "nova Dalila".

foto: Printscreen

- Pa, dobro sam, dobro sam danas, šta da ti kažem... Od sutra počinjem sa Matorom da treniram. Zdravi obroci. Od danas gledamo novu Dalilu. Sve što sam do sad radila, pokušavala sam da ublažim grižu savesti tako što ću biti uz njega, to je bilo pogrešno. Od večeras više ne postoje Dalila i Dejan. Neću mu dozvoliti da mi prilazi da me teši, niti ću ja njega. Tako je najbolje za oboje. Želela sam da imam razgovor sa njim danas, Imaću padove, ali sam mu rekla da nema potrebe da mi prilazi.

foto: Printscreen

- On ima više saveta nego ja, ja imam tu par ljudi, koji gledaju iz normalne pozicije, u tim trenucima ih čujem, ali opet bude onako kako ja odlučim. Ja sam bila mnogo potresena, pokvarila mi se cela noć, bila sam skršena celu noć, danas sam dočekala da od Dejana dobijem: "Dobar dan". Nema potrebe više za razgovorom, hranom... Očigledno je sve bilo pogrešno. Sve se desilo brzinom svetlosti. Želim mu puno sreće u daljem životu, neka živi kako je odlučio, neka se vrati na ono kako je odlučio posle Zadrugovizije, a ja ću biti ono što sam oduvek bila - poručila je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.

